大学生暑期实习租房难 签约绑贷“套路”多

近日，中国高校传媒联盟向全国137所高校255名有暑期租房经历的大学生发起问卷调查，调查结果显示，49.02%的受访大学生暑期租房的租期在1个月以下，租期满2个月的占33.33%，10.98%的受访大学生租期超过3个月。

20岁的最后一天，在天津一所高校读书的魏月踏上了前往北京的高铁。这天，她花了7个小时看4处房子，但魏月的第一次北京租房之旅仍以失败告终。

暑假期间，大学生纷纷走出校园开始实习，第一次与社会“亲密接触”。近日，中国高校传媒联盟向全国137所高校255名有暑期租房经历的大学生发起问卷调查，调查结果显示，49.02%的受访大学生暑期租房的租期在1个月以下，租期满2个月的占33.33%，10.98%的受访大学生租期超过3个月。在房屋月租金方面，56.86%的受访大学生租金在1000元及以下，1000~3000元之间的占32.94%；30.59%的受访大学生属于异地实习租房。

暑期实习“租房真难”

6月上旬，魏月拿到了北京一家外资企业的实习offer，兴奋之余，问题也随之而来：既然要在北京实习，住房的问题该如何解决？她迅速加入朋友圈“征房友”大军，很快，她与本学院的一位同学约定成为北京合租室友。

在身边同学的推荐下，她先后在网站上的租房小组和同城租房群中查询房源信息，然而一些直租交流渠道早已被中介占领，租房虚假信息的传闻也让她一时间不知所措。最终她选择在规模较大、房源充足的中介平台租房。

为了在实习开始前安顿好异地生活，魏月提前5天来到北京，她想实地看看自己在中介平台上中意的几套房子。然而实地走访几个地方后，她发现房子老旧或是小区环境脏乱，有的不支持短租，魏月只好把它们移出备选名单。

一天的奔波后，身心俱疲的魏月给合租同学发了一条微信——“租房真难”。

随着实习入职时间一天天临近，房子依然没有着落，情急之下，魏月决定“赌一把”。她没有再预约实地看房，仅根据中介平台发布的信息，在线抢拍了一个10.8平方米的单间。她和周围的同学将这种方式称之为“盲拍”，即中介平台发布房源在地图上的位置、建成年代、楼房样式、小区环境图等，有租房需求的实习大学生在信息发布瞬间直接租下。

像魏月这样没实地看房就签订租房协议的人不在少数。辽宁一所高校的学生蔡家奇和她的两位室友在北京合租了一间卧室，“东二环，距离地铁口近，12平方米，我们都很满意。”其实，这不是蔡家奇和室友们的最初选择，她们原本看上了另一套房，在开放可签约之前，3人都设置好了闹钟打算“抢房”，但因为“网页卡了一下，室友多看了眼合同”，她们没能抢到看好的房子。

由于租房中介平台房源紧张，中介把网购的秒杀功能用到了租房上。一些实习生习惯盯着租房App，每隔一段时间刷新一次，遇到合适的就立刻“盲拍”。根据平台的退订、换租机制，短租客的订金往往无法退还。对于没有足够经济能力的大学生租客来说，“盲拍”选中的房源如果不满意，也只能将就住下。

为了省钱，还有一些异地实习生选择了租赁高校宿舍床位。虽然高校规定不允许学生将床位对外转租，但仍然有学生暗地里建立了“寒暑假床位出租微信群”，用于床位出租信息的交流。以北京一所高校为例，一个床位一个月租金在12001500元不等，这比同区域的合租房价格便宜了一半。

中国高校传媒联盟调查显示，通过互联网租房平台租到房子的受访大学生占42.35%，27.45%的受访大学生通过熟人推荐租住到房子。在影响租房因素方面，85.1%的受访大学生租房时看重地理位置，看重价格因素的受访大学生占81.18%，看重安全性的受访大学生占69.02%，看重通勤时间的占33.73%。