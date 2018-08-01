2018年“大国工匠·建设未来”夏令营正式启动

7月31日，以“大国工匠·建设未来”为主题的第九届全国高等院校建设类专业优秀师生夏令营在广东建设职业技术学院启动，来自全国76所院校的85名青年教师和优秀学生代表参加了活动。

我国从制造大国走向制造强国的路上，需要大批具有“工匠精神”的高素质技术技能人才，这是高校在新时代加强内涵建设上义不容辞的使命。7月31日，以“大国工匠·建设未来”为主题的第九届全国高等院校建设类专业优秀师生夏令营在广东建设职业技术学院启动，来自全国76所院校的85名青年教师和优秀学生代表参加了活动。

活动现场。中国建设教育协会副理事长李平、广东建设职业技术学院副院长高歌、广联达科技股份有限公司助理总裁洪涛、 中国职工国际旅行总社北京分社副总经理阎志红、中国建设教育协会副秘书长胡晓光、 广东建设职业技术学院校企合作办公室主任黄河、广联达科技股份有限公司教育培训事业部副总经理王全杰出席开营仪式。

据悉，本次活动以拓展训练、专家讲座、劳模大讲堂、世界技能大赛分享、建设文化之旅、社会考察实践活动等为主要内容，旨在增进住房城乡建设行业人才教育交流，通过社会实践活动，深入了解并认识到建筑产业工人为建设美国祖国所做出的贡献，激励广大青年师生通过学习劳模精神，分享世界技能大赛冠军的经验和全国技术能手的心得体会，激发斗志，追求卓越，树立正确的世界观、人生观和价值观。

营员合影。

“本届营员来自全国高等院校建设类专业，都是经过层层选拔、推荐上来的佼佼者、领头羊，中国未来社会的发展、科技的创新、经济的腾飞寄托在你们身上。”中国建设教育协会副理事长李平在致辞中对青年师生寄予厚望，他要求营员躬行践履、知行合一，以开放包容的心态，拥抱新知识新理念，秉持“精益求精”的匠人精神，弘扬工匠理念，涵养社会主义核心价值观。

记者了解到，在开营仪式当天，活动邀请全国五一劳动奖章获得者、中建钢构华南大区总工程师陆建新做了主题报告；2017年在第44届世界技能大赛获得冠军的梁智滨分享为中国捧回世界技能大赛砌筑项目第一枚金牌的经历和经验；获得全国技术能手称号的黄日财老师分享工作经历和心得体会。

在未来七天的夏令营营期内，营员将实地考察广州、珠海、深圳等地科技创新带来的成果，开拓视野、学习知识、收获友谊。通过营员之间彼此融合，与团队共同完成充满奇趣的挑战；通过徜徉在浓郁的改革开放文化氛围里，感受珠三角地区建筑文化的熏陶；通过与建设行业专家面对面交流，了解行业新技术、新工艺、新规范，切身体会建筑场馆追求精益求精的匠人精神。

中国建设教育协会不仅开展行业人才培养相关工作，还组织了各种活动，搭建了政府与行业、行业与院校以及院校之间的多种交流沟通平台，开展了丰富多彩的活动。至今为止，此活动已经连续成功举办八届，通过夏令营这种特殊的研学旅行教育形式，为建设行业发展培养合格人才。