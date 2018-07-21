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杭州市首批培训机构“白名单”出炉

2018-07-21 09:36 来源：钱江晚报 沈蒙和
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　　近日杭州市教育局发布了全市中小学文化课程类培训机构的首批“白名单”，并且公开选聘市民监督员，还将于7月底陆续分批公布“黑名单”。

　　整治校外培训机构 首批“白名单”公布

　　从6月底开始，杭州各区、县（市）陆续公布了辖区内中小学文化课程类培训机构的“白名单”，经杭州市教育局汇总后统一发布，一共有629家机构上榜。

　　记者昨天从杭州市教育局了解到，杭州市各种大大小小的中小学文化课程类培训机构有2000余家，通过各有关部门的通力合作，全市共排查出“无证无照”机构213家，“无证有照”机构1254家，另有“有证有照”机构668家。

　　杭州市对于中小学文化课程类校外培训机构的整治是分阶段进行的，4月底时全市共发出整改通知书（行政指导书）539份，要求停止招生的培训机构203家，自行终止办学的12家；到了6月底，全市累计发出整改通知书（行政指导书）1102份，要求停止招生的培训机构475家，自行终止办学的186家。

　　杭州市教育局的一位负责人告诉记者，随着整治的深入进行，一些培训机构经过整改后达到“有证有照”的要求后，“白名单”的上榜机构会增加。而进入“黑名单”的机构，是那些拒绝整改，或者整改不到位、年检不合格的机构。

　　另外，市教育局积极搭建“杭州市校外培训机构管理服务平台”，对校外培训机构的基本信息、开设的课程和时间、招生对象、师资情况、奖惩情况、学员家长点评、有关统计、年检等数据信息实行统一归集、动态更新，便于市民查询与监督，确保公众知情权。该平台以萧山区、江干区为首批试点于月底前试运行，力争在试运行完善的基础上于第四季度实现各区、县（市）全覆盖。

　　杭州市教育局相关负责人透露，7月底起各区县（市）还将陆续分批公布年检不合格以及整改期满仍不合格的“黑名单”。

　　完善隐患发现机制 公开选聘市民监督员

　　自从去年12月底对校外培训机构治理动真格后，杭州市已经取得了初步的治理成果，并针对校外培训机构治理推出了一项新举措——选聘市民监督员。

　　专项监督员主要从新闻媒体工作者、律师、专家学者、社区工作者、社会志愿者、家长代表等社会人士和“两代表一委员”中选聘。须具有杭州市户籍或者在杭州市连续居住三年以上，18周岁以上、65周岁以下，具备完全民事行为能力，身体健康，品行良好，无刑事处罚和其他严重不良信用记录。

　　专项监督员候选人可以通过个人自荐、单位推荐、定向邀请等方式产生，最终人选由杭州市教育局根据工作需要予以确认。人员确定后由市教育局颁发聘书，并向社会公布。每期人数一般不超过13人，原则上一期一年，连任不超过两期。

编辑： 许志强

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