严厉打击学位论文买卖、代写行为

日前，教育部印发通知，要求严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为。

日前，教育部印发通知，要求严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为。通知指出，对出现学位论文买卖、代写行为的学位授予单位，要视情节轻重分别核减招生计划，国家学位主管部门可暂停或撤销相应学科、专业授予学位的资格，有关主管部门按照国家有关规定对负有直接责任的单位负责人进行问责；对参与购买、代写学位论文的学生给予开除学籍处分，已获得学历证书、学位证书的依法予以撤销，被撤销的学历证书、学位证书已注册的应予以注销并报教育行政部门宣布无效。这是记者18日从教育部获悉的。

据悉，近年来学位论文作假行为得到有效遏制，但由于部分学位授予单位在学风建设、学术诚信养成、学位论文审查等方面还存在薄弱环节，学位论文买卖、代写行为仍时有发生，造成了不良社会影响。

通知要求，各省级教育行政部门要加强与当地网信、市场监管、公安等有关部门在信息沟通、专项整治等方面的协调配合，对发现的涉及学位论文买卖、代写等违法违规信息和行为，要及时向上述部门通报，会同相关部门采取针对性措施予以整治，形成常态化的查处工作机制；学位授予单位要切实加强学术道德和诚信教育，利用信息技术手段，加强对学位论文原创性审查；指导教师要教育和引领学生恪守学术诚信、遵守学术准则，对履职不力、所指导学生的学位论文存在买卖、代写情形的指导教师，要追究其失职责任。各省级教育行政部门和学位授予单位要设置学位论文买卖、代写行为处理举报电话，主动接受社会监督举报。

据了解，教育部要求各省级教育行政部门、有关部门（单位）教育司局和各高等学校抓紧部署专项检查，并将依据学位论文作假行为处理备案信息平台和有关动态监测数据，对学位授予单位进行专项督导。