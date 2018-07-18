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又到一年暑假时 孩子们欢度多彩假期

2018-07-18 08:43 来源：人民日报 李贞 程雪梅
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　　又到一年暑假时，研学旅行、做志愿者、体验传统文化……丰富多彩的暑假活动为孩子们的快乐假期增色不少。

　　利用假期 寓学于乐

　　7月8日，北京师范大学迎来了一批研学旅行的中学生。这批来自河北的30多人的研学队伍，将在北京各大高校进行为期两天的研学旅行。正在读初二的许峰告诉笔者：“研学旅行很有意思，既能跟大家一起玩，又能增长见识，还能释放平时学习的压力。”

　　近年来，将学习、科普、旅游融合的国内研学游成为不少学生暑期的热门选项。据《2018暑期出游预测报告》显示，亲子家庭、学生族是今年暑期出游主力军，占比达八成，且国内研学游预订人次大增，较去年上涨近一倍。

　　留在本地的孩子也有不少可以学到新知识的好去处。在山东，青岛市实验小学的同学们暑期研学的第一站是青岛艺术博物馆。古琴、珐琅器、青花瓷、“光影百年全景影像展”等展示让同学们连连发出赞叹。五年级学生刘悦然说，我从小就对艺术比较感兴趣，这次活动让我开了眼界。

　　志愿服务 奉献爱心

　　不少学生都通过在暑假期间担任义工、志愿者，在参与社会实践中充实暑假生活。在河北秦皇岛的“北戴河最美旅游旺季志愿服务”活动中，50名小学生代表向全市中小学生发出了《争做小小志愿者》的倡议。

　　广东省中山市举办的“多彩青春 益起同行”2018年中山市大中学生暑期公益志愿体验营活动，招募了120名本地大中学生。团市委还联合了多家志愿者组织、社会组织、社工机构等，提供了青少年志愿服务、特殊人群志愿服务等多个领域的40余个志愿服务项目和公益体验项目。

　　体验非遗 开拓眼界

　　暑假也是一个让广大青少年更好了解传统文化的好时机。一块面团几经捏、搓、揉、掀，再用小竹刀点、切、刻、划后，一个个憨态可掬的面塑大熊猫就诞生了。这是在山西省太原市学生参加“小小非遗传承人”暑期活动的情景。竹编、串珠、面塑、彩绣……各种有趣的非遗项目吸引了很多同学前来学习。

　　穿汉服、学礼仪、品国学……在安徽，合肥市文化馆、合肥市非遗保护中心今年将继续联合市图书馆举办非遗暑假培训班，开设庐阳面塑、古琴演奏、皮影戏制作等十几个非遗项目课程，由省市级以上非遗代表性传承人授课，让更多人接受传统文化熏陶。

　　河南博物院7月开始开展“国宝讲解小明星”培训、“我是国宝守护人”特约讲解等系列活动。

编辑： 柯丹洁
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