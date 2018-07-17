大咖齐聚，共探新生代高品质教育“真相”

7月15日，创未来•星河湾品质教育分享会在广州星河湾酒店举行。 来自教育行业的资深专家、全国各地星河湾学校的校长、幼儿园园长、广大师生和家长齐聚一堂，共同探讨如何打造更有品质的教育。

教育决定着一个国家和民族的未来，也是大众关注的焦点，寄托着家庭对未来的崇敬与希望，承载着人们对于美好生活的向往。7月15日，创未来•星河湾品质教育分享会在广州星河湾酒店举行。来自教育行业的资深专家、全国各地星河湾学校的校长、幼儿园园长、广大师生和家长齐聚一堂，共同探讨如何打造更有品质的教育。

创未来·星河湾品质教育分享会现场

星河湾校长联盟正式成立

“品质教育”是一个开放性的命题

当21世纪走到第18个年头，当公众印象中尚在父母呵护下“背着书包上学堂”的00后逐步走向成年，并开始面对如何规划人生、如何应对社会需求等重大抉择，什么样的品质教育能够指导他们走好这样的历程，成为引发家长、教育工作者、00后群体本身不断思索的命题，但这个命题本身，却是开放性的。

前教育部新闻发言人、中国陶行知研究会求真教育试验研究院院长王旭明，用生动的互动游戏表明，比起对“面面俱到”的推崇，比起将能否进重点、进名校当作衡量教育质量的唯一标准，他更相信“天下本无好，只是有适宜”。

前教育部新闻发言人、中国陶行知研究会求真教育试验研究院院长王旭明

全球职业规划师陈璐认为，品质教育所能达到的效果，是将个人力量引导出来，不是让孩子们复制他们的使命，而是有机会看到更多可能性，以对自身能力、兴趣、价值观的客观分析作为线索，从各种不确定性中找到主心骨。

全球职业规划师陈璐演讲

Bingo Education股东彭阳的9年剑桥求学经历则表明，所谓品质教育，也要教会孩子不断走出舒适区，拥有不怕挫折的能力，在适当的时候放手，让他们走自己的路，寻找自己的目标。

品质教育是让孩子们乐学、会学、阳光成长，以星河湾番禺执信学校已经做出的实践为例，无论“有兔有龟，犬就养了十几条”的宠物园，还是已经纳入体育课的攀岩项目，无论鼓励学生在学校中餐厅里端盘子洗碗学做服务员，还是反对“圈禁式教育”，都始终在打造足够“好玩”的读书体验，也始终在“天生我材必有用”的指导思想下，为孩子们提供更多发掘自身潜力的平台。

对于星河湾而言，品质教育的意涵远远超出教育品质，是一个立体的系统，这其中，有干净、整洁的学习环境，有家庭、学校、社区紧密合作而创造出的多彩活动，有以因材施教、发扬学生长处为中心的素质教育，更有中西合璧、融会贯通的教学理念。

正如星河湾集团副董事长、执行总裁吴惠珍女士所说，星河湾做教育不追求规模效应，而是把对学生的精细化培养、个性化发展、实现办学的高层次作为追求，使每一个进入星河湾学校的学生都能够获得高质量的培养。

星河湾集团副董事长、执行总裁吴惠珍女士致辞

星河湾集团教育管理部总监张轶告诉记者，国际化、个性化、智能化作为星河湾教育今后重点发展方向，未来星河湾教育将通过学校、社区、家庭共同努力，促进孩子核心素养发展，通过星河湾生活学院、星河湾教育校长联盟等平台，促进学校和学校之间的互相学习、互相取长补短，实现星河湾教育品质的不断提升。

星河湾集团教育管理部总监张轶分享星河湾的教育理念

民办教育：更个性化的选择，更丰富的路径

与此同时，实践品质教育的方式，也日渐呈现出多元化趋势，但更值得一提的，是现有教育体系内的各个组成部分，要各司其职，按照王旭明的理解，“公立学校更多承担着保证教育公平的责任。而对于民办学校来说，应更多考虑个性化的选择，公办学校与民办学校各有侧重，就能完美融合形成一种教育的良性发展。”

对个性化选择的侧重，意味着民办教育将有更多尝试特色教育路径的机会。而自2002年涉足民办教育领域，成立星河湾番禺执信中学时起，在高品质发展策略的指导下整合优质教育资源，探索各种“1+1>2”的可能性，即是星河湾集团一直全力以赴的事业。广州执信中学、上海禾佳教育（原上海中学管理团队）、西安交通大学西交康桥教育集团、美国诚而诺教育的先后加入，持续为星河湾民办教育板块带来新鲜的血液。

在此基础上成立的十所学校、幼儿园，因地制宜，各有所长：位于“十三朝古都”西安的星河湾西交康桥小学，将周朝贵族教育体系中所提倡的礼、乐、射、御、书、数与现代教育体系结合，并尝试复盘起源于古希腊的博雅教育，让孩子接受传统文化经典的熏陶和人类文明的浸染；而太原星河湾加洋双语小学，则在尝试高校通用的“走班制”，打造“课程超市”，让孩子们通过选课来发现自己的兴趣……不同的教学特色，共同拼合出星河湾民办教育板块色彩缤纷的面貌，对于品质教育的不同维度，亦都是可供借鉴的样本。

而在7月15日，随着十位校长、园长共聚一堂，宣布“星河湾校长联盟”正式成立，这些样本，将成为更加紧密联系的整体，并以更加生动、透彻的形式，实现星河湾集团各学校教育资源的共享，打造星河湾教育学术交流平台，诠释出星河湾对品质教育的构想。

对于星河湾教育板块而言，新的篇章正在开启；对于持续寻求品质教育应有之义的教育工作者、家长、00后一代而言，新的答案正在生成。