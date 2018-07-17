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教育部治理幼儿园“小学化” 禁止教授小学课程

2018-07-17 09:00 来源：北京晚报 李祺瑶
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　　幼儿园学小学课程，孩子不能输在起跑线上……近年来，一些幼儿园提前教授小学内容、强化知识技能训练，“小学化”倾向比较严重。针对这一问题，教育部近日展开幼儿园“小学化”专项治理工作。要求相关部门通过自查摸排、全面整改和专项督查，促进幼儿园树立科学保教观念，落实以游戏为基本活动，坚决纠正“小学化”倾向，提高幼儿园科学保教水平，促进幼儿身心健康发展。

　　教育部要求，幼儿园要纠正“小学化”教育方式、整治“小学化”教育环境、解决教师资质能力不合格问题、小学坚持零起点教学五项内容展开。其中，对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止；对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正；并强调社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构治理予以规范。

　　对于不具备幼儿园教师资格的，教育部强调要督促教师参加专业技能补偿培训并通过考试取得幼儿园教师资格证；对于不适应科学保教需要，习惯于“小学化”教学的，要通过开展岗位适应性规范培训，提高幼儿园教师科学保教能力。对于小学起始年级未按国家课标规定实施零起点教学、压缩课时、超前超标教学，以及在招生入学中面向幼儿组织小学内容的知识能力测试，或以幼儿参加有关竞赛成绩及证书作为招生依据的，要坚决纠正，并视具体情节追究校长和有关教师的责任，纳入规范办学诚信记录。

　　记者了解到，专项治理分四个阶段进行。其中，第一阶段为全面部署，要求地方各级教育行政部门认真制定治理方案，明确工作要求，于2018年8月底前完成。第二阶段为自查与摸排。幼儿园、小学、培训机构按要求进行自查，教育行政部门组织抽查和摸排，于2018年12月底完成。第三阶段的全面整改和第四阶段的专项督查工作分别于明年4月底前和6月底前完成。

编辑： 柯丹洁
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