广东小学教材将穿山甲列为“药物”？出版社：今秋教材已修改

3个月前，广州律师张捷发现小学《科学》教师用书中一处关于穿山甲的内容有些不妥：一节“生物多样性与我们”活动课中，穿山甲与鹿两种动物被列为“药品”，展示在动物与人的关系图中。

近年来，保护穿山甲的呼声渐高，禁止食用和捕杀穿山甲也基本成为社会共识。

3个月前，广州律师张捷发现小学《科学》教师用书中一处关于穿山甲的内容有些不妥：一节“生物多样性与我们”活动课中，穿山甲与鹿两种动物被列为“药品”，展示在动物与人的关系图中。

随后，张捷协同中国生物多样性保护与绿色发展基金会（简称“基金会”），向教材发行公司发函提出对该内容进行修改。13日，该教材出版社——教育科学出版社向南方+记者回应，2018年秋季教材已经删除了相关内容。

观点：

教材不应引导学生食用穿山甲

张捷一直比较关注环境保护类议题。今年4月初，他在与基金会的几位环保公益志愿者交流时发现，广东小学一教材中将穿山甲作为一种药物呈现，且内文中没有任何有关动物保护的内容。

张捷所说的内容，出自小学六年级《科学》教师用书的139页，也就是第四单元《生物的多样性》中。这是一节活动课，需要引导学生整理并展示生物多样性与人的关系，可以用“气泡图”展示。而在右下方的图例中，药品、食物、衣服几项与人进行了气泡图连接，其中羊、蚕、兔与衣服连接，鸡、鱼、牛与食物连接，穿山甲与鹿两种动物则被列为“药品”。

“当时我觉得这个问题一定要解决。教材里面把穿山甲它当作一种药，小孩子接受这种教育，长大了以后他会怎么样去看待这个动物呢，他会不会善待它呢？这答案是不言而喻了。” 张捷介绍说，过去十年中，大概有一百万只穿山甲走私中国，而在广东，人们食用穿山甲的重要原因之一就是认为穿山甲可以滋补。

经过一段时间的材料搜集，基金会于6月正式委托张捷就相关教材内容问题，向该教材的发行公司——广东省新华发行集团股份有限公司致函。

律师函中写道，此教学用书，对于未成年人的世界观价值观产生不良影响，使其形成终生记忆，认为穿山甲就是一种可以食用的动物，此《科学》教材对我国的野生动物保护事业已经产生无法弥补的负面影响。为维护生态、保护环境，建议在两个月内修改广东省内发行的小学科学教材中有关穿山甲的内容。