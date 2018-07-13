幼升小、小升初衔接班到底该咋上？

人和街小学副校长建议：假期分段、兴趣组合、选一两个游学项目 巴蜀蓝湖郡小学老师建议：去看看新学校，家长讲道理要有艺术。

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幼升小

暑假报5个兴趣班 妈妈还嫌少

7月10日傍晚，南坪一小区游泳池边，孩子即将幼升小的三位妈妈，一边陪孩子学游泳，一边聊起了幼升小的话题。“这个暑假很关键，孩子学得如何将直接关系到今后班上的站位。”小雨的妈妈忧虑地说。另外两位妈妈连声应和，说这个暑假不能再让孩子纯玩了，该学的东西要学起来。

小雨已满6岁，下学期将进入重庆一所知名小学读一年级。幼儿园毕业典礼后，小雨的暑假一点没闲着，早上起床比上学时还早。上午8：20，妈妈给他报了英语班，到上课地点要乘三站公交车。两节英语课后，小雨要接着上语言班，直到中午12点。稍作休息，下午又要上数学，还有写字练习，晚上要在小区上一个小时的游泳课。

每天晚饭后的游泳兴趣班是小雨一天中最快乐的时光，在游泳池里，他可以碰到自己幼儿园的朋友，小伙伴们可以一起打水仗、嬉戏。

一口气给小雨报5个兴趣班会不会太多？孩子的压力是不是太大了？听到小雨的暑假安排，另外两位妈妈有些震惊，发出疑问。小雨妈妈说：“之前，我也觉得孩子上小学前不用搞得这么紧张，可身边朋友的孩子、班上的同学都在提前学，不学真的输不起呀。”

小雨妈妈说，前不久听朋友聊起过一个真实的案例。一所知名小学一年级老师在班上做了个调查，问同学们上过兴趣班没有，全班只有一位同学没举手。她又问学过拼音、数学、英语没有，全班孩子的小手齐刷刷地举起来。

在她看来，家长都想尽可能地给孩子选一所好学校。好学校的环境就是这样，家长们都重视孩子的教育，包括上兴趣班、提前进行幼升小衔接培训，因此绝不能让自己的孩子“落后”。“这已经是不争的事实，越是好的学校，孩子培养的兴趣、学习的东西就越多，班上绝大部分孩子都学过了，课堂上老师讲得很快，甚至不讲，这样势必会在上学的初期就让孩子处于劣势。”

小雨妈妈觉得，5个兴趣班并不算多，等这些培训课结束后，她还准备报一个训练孩子专注力、学习力的专项课，之前小雨学过的钢琴也准备继续学下去。

老师建议

结合孩子实际，做好四点

步入小学阶段，对孩子的成长是一个很重要的转折。幼儿园的活动以游戏为主，而上小学了，课堂学习的时间会增加。孩子的上学时间、放学时间也会发生变化。

人和街小学副校长曾菁说，家长对孩子幼升小的担心是可以理解的，在暑假里给孩子进行幼小衔接的指导很有必要。她建议，家长可结合孩子的实际情况做好以下几点：

1.确定暑假学习、交往、游玩、生活能力、兴趣爱好的目标；

2.将两个月暑假分段，可以学习、兴趣爱好组合，交往、游玩、生活能力组合，分布在两个月的前、中、后段，也可以以一天一周为单位分布；

3.每天保证阅读、运动、生活自理(如折被、洗小底裤、收拾书桌等)；

4.选两个游学项目，一个童军训练营类，一个家庭亲子游。