广东省教育厅提出一个“小目标” 全省大中学生要人人会游泳

广东省教育厅提出要切实把游泳教育摆上重要议事日程，纳入教育发展规划，力争经过一段时间的努力，基本实现全省大中学生人人会游泳。

11日，广东省教育厅发布《关于进一步加强普及学生游泳教育工作的通知》（下称《通知》），提出要切实把游泳教育摆上重要议事日程，纳入教育发展规划，力争经过一段时间的努力，基本实现全省大中学生人人会游泳。

没有场地可购买服务

暑期到来，游泳是不少学生喜欢的户外活动，但安全隐患不小。仅7月以来，就有东莞桥头镇3名学生溺水死亡，佛山15岁少年江边玩耍不慎溺水，所幸及时抢救脱离生命危险。

省教育厅有关负责人表示，我省水资源丰富，水域情况复杂，学生到不安全的水域游泳及溺水事件时有发生，令人痛心。个别地方把学校游泳场馆改作他用，普及游泳教育有弱化的趋势。

因此《通知》明确指出，全省要逐步实现学生普及游泳教育全覆盖，其中，没有游泳池的地区及学校，可探索通过购买服务的形式、或者委托学校周边游泳场馆为学生开展游泳教育工作。

在改革教学内容方面，《通知》要求坚持“学、防”结合，把学游泳与防溺水相结合，在培养学生游泳技能的同时，加强预防溺水、游泳安全、溺水急救、游泳风险等理论知识和实践技能教育，让学生掌握一定的游泳自救和急救能力。

对此，有网友评论认为，农村地区学生在周边水域游泳情况较多，但游泳教育却相对缺乏，需要引起重视。

中考“弃泳”原因何在？

《通知》指出，各地要以中考体育为契机，把游泳作为中考体育必考选项。高校要逐步把学生掌握游泳技能作为体育考试项目之一。

记者了解到，中山大学等省内高校此前就有游泳25米的达标考试。而广州市中考从2017年开始，体育考试必考项目就增加了100米游泳，考生可在游泳和长跑两个项目中二选一。但根据广州市招考办数据显示，今年广州全市仅有692名考生选择游泳，人数不到考生总数的1%，且较去年有所下降。据广州市第四中学带队老师介绍，场地不足，训练机会较少是学生“弃泳”的主要原因。

游泳场馆和师资如何提升？《通知》明确提出，各市、县（区）和各高校要结合实际，制定学校游泳场馆建设规划，对现有的学校游泳场地，要充分利用，不得改变其用途。