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如何用好讲好新修订的高校思政课教材？

2018-05-16 08:45 来源：南方网
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　　想要上好高校思想政治理论课，就要用好、讲好新修订的思政理论课教材。怎么用好、讲好？5月14日，全国高校思想政治理论课2018版教材使用培训班开班了。教育部党组书记、部长陈宝生出席了开班式。全国共有66365名教师参加此次培训。

　　开班式上，教育部长陈宝生重点谈了当前教育系统的一件头等大事。究竟是啥事？小编带大家一起看↓↓↓

　　陈宝生强调——推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，是当前教育系统的一件头等大事。要用好、讲好新修订的高校思政理论课教材，用中国特色社会主义最新理论成果武装大学生头脑，培养社会主义建设者和接班人。

　　如何切实推进“三进”工作取得实效？陈宝生部长这样说↓↓↓

　　陈宝生：用国家统编教材教育武装青年一代

　　陈宝生指出，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作具有十分重要的战略意义和现实意义。改革开放以来，我们党在理论建设方面每有新成果，都要提出“三进”任务，即实现理论体系向教材体系的转化、教材体系向教学体系的转化、知识体系向价值体系的转化。“三进”符合思想发展、理论发展和教育发展规律，其中进教材是基础、进课堂是核心、进头脑是目的，通过教材搞建设、课堂讲学理、头脑起风暴，用国家统编教材教育武装青年一代，培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

　　陈宝生：5个确保，切实推进“三进”工作取得实效

　　陈宝生强调，要用好讲好新修订的高校思政理论课教材，切实推进“三进”工作取得实效。

　　一是从时间上确保进入，从学习讲话原文、到教材读本、再到学科理论，这既是过程也是阶段，要持续不断坚持下去，做到过程和阶段相统一。

　　二是在空间上确保进入，占领、珍惜、用好课堂主阵地，实现全覆盖、无死角、无遗漏，做到范围和状态相统一。

　　三是在方法上确保进入，既熟练应用马克思主义立场、观点、方法，又创新话语体系和教学体系，让教材真正活起来，做到作用和效果相统一。

　　四是在工作上确保进入，要把马工程重点教材、高校思想政治理论课教材、党的理论创新成果“三进”作为重大政治任务摆在重要位置常抓不懈，做到使命和责任相统一。

　　五是在思想上确保进入，要从落实立德树人根本任务的战略高度，带着立场、情感、温度来统筹推进“三进”工作，做到感情和行动相统一。

　　教育部党组成员、副部长朱之文主持开班式并讲话。他要求，省级教育行政部门和各高校要高度重视，认真组织好新教材的使用工作；讲授专家要深入讲解，帮助广大任课教师结合各门课程内容，全面准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想；任课教师要吃准吃透新教材，学以致用，真正把教材内容内化为学生的情感认同和实践指引。部党组成员、部长助理、教材局局长郑富芝在开班式上介绍了教材培训工作安排。

　　培训班更多内容，随小编一起来了解↓↓↓

　　全国高校思想政治理论课2018版教材使用培训班

　　党的十九大召开后，按照党中央统一部署，中宣部、教育部立即组织对已出版的马工程重点教材进行全面系统修订。目前，《马克思主义基本原理概论》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《中国近现代史纲要》《思想道德修养与法律基础》4种高校思想政治理论课教材已完成修订并投入使用。

　　为帮助任课教师进一步提高驾驭新教材的能力，确保用好新教材，在中宣部指导下，教育部依托高等教育出版社网络培训平台组织实施此次培训。培训在北京设主会场，在各省（区、市）和新疆生产建设兵团以及1833所高校设分会场。根据安排，在6天培训期间，由教材编写修订组首席专家和主要成员组成的培训专家组，采取现场培训和视频同步直播相结合的形式，对四门课程2018版教材进行集中培训，全国共有66365名教师参加。

　　中宣部理论局相关负责人、思政课有关课程教材主讲专家以及来自北京各有关高校的200余名教研室主任和学科带头人在主会场参会。各省（区、市）教育行政部门和有关高校的负责同志、各高校有关课程教研室主任和任课教师在分会场参会。

 

（来源：微言教育）

编辑： 柯丹洁
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