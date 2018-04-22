“游而不学”“学而不研”可不行

读万卷书、行万里路。从古代兴起的“游学”，到今天的研学旅行，我们一直都在强调，要让孩子在行动中悟，在实践中学，学以致用。

读万卷书、行万里路。从古代兴起的“游学”，到今天的研学旅行，我们一直都在强调，要让孩子在行动中悟，在实践中学，学以致用。

然而，说起研学旅行，海外夏令营、名校一日游等等名目繁多的项目，经常会让家长挑花了眼，让家长出现了“选择恐惧症”——在孩子宝贵的假期内，是让孩子外出开阔视野，还是给予孩子尽可能多的文化熏陶？

事实上，家长在做选择之前，应该对研学旅行有一个系统了解，利在何处？又存在哪些问题？只有对此了然于胸，家长才能更好地为孩子选择研学旅行。

素质教育新的突破口

“中小学生研学旅行是学校教育和校外教育衔接的创新形式，是教育教学的重要内容，是综合实践育人的有效途径。”2016年12月，教育部等十一个部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》，对中小学生研学旅行的意义作出了全面阐释。

在我看来，研学旅行为实现素质教育全面发展找到了一个新的突破口。它有利于突破素质教育的瓶颈，解决素质教育的顽疾，培养学生的核心素养。弥补教材、课堂教学和学校教育的不足，拓展学生的学习空间和内容，培养学生的学习兴趣和习惯，从而提高学生的学习能力、实践能力和创新能力，形成良好的心理素质和健全的人格。

同时，研学旅行实现了由单一的课堂教学人才培养模式向课堂教育与课外教育、校内教育与校外教育、理论与实践、正规教育与非正规教育相结合的人才培养模式转变。学生亲近了自然、体验了社会、充实了个人的学习生活，彰显了教育育人功能，有利于培养创新型人才。

更值得关注的是“改变”。随着教育教学方式的发展，以及大众教育理念的升级更新，人们已不再仅仅满足于传统的学习方式。家长对于“行万里路”的愈发重视，让研学旅行的价值越加凸显——研学旅行改变了我国中小学生的传统学习方式，由被动地接受学习转变为主动的自主学习，由个体的独立学习转变为互助的合作学习，由机械的记忆性学习转变为探究式的研究性学习。学生，成为学习中的主体、合作中的伙伴和新知探究的共生者，这有利于学生达成知识性目标、能力性目标等等。