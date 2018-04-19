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阅读推广高校安家——广外饮得头啖汤

2018-04-19 09:22 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘红艳 杨颖）4月18日下午，广东外语外贸大学图书馆2018年“4.23世界读书日”活动月开幕式在北校区图书馆举行，共分为活动月开幕式和广东外语外贸大学“经典守护者” 中华经典美文诵读大赛决赛两个环节。副校长刘建达出席了本次活动，开幕式由图书馆党总支书记范静静主持。

　　汇聚多方合力，以阅读推广助力书香校园建设。成立学校层面的阅读推广委员会，这种做法在广东高校中尚属首次。在启动仪式上，刘建达宣读了《关于成立广东外语外贸大学阅读推广委员会的通知》，他指出，党的十八大以来，倡导和推广全民阅读，成为重要的国家文化发展战略。特别是2017年，《公共文化保障法》正式实施，《全民阅读促进条例》公开征求意见，全民阅读的政策环境日渐改善。阅读推广委员会的成立，冀望整合多方力量，以阅读推广为抓手，打造富有广外特色的学术文化品牌，不断加强校园文化建设，营造学校浓郁的人文气氛，提升师生思想精神境界，培育更加优良的教风和学风。

阅读推广委员会委员（部分）合影

为2017年度书香学院获得单位颁奖

　　阅读推广委员会成立后，将统领和指导全校阅读推广工作、规划和组织阅读推广活动、协调各二级单位的阅读联动工作、参与世界读书日和文化节等重大、指导各类阅读相关活动的宣传、评审、颁奖等工作。在《关于成立广东外语外贸大学阅读推广委员会的通知》中，还将学生组织紫云读书社成员列为委员会委员，共同推进高校阅读推广工作。

　　图书馆馆长孔晓明发布了2017年年度阅读报告。除了两校区图书馆周开放时长高居广东高校第一、我校图书馆的文献资源在数量及质量上稳居全国外语类院校首位、语言学及应用语言学文献资源在全国高校中首屈一指、东盟语种图书馆藏量位居全国第二、网红朗读亭进驻广外图书馆（省内第一家）、连续两年获“CASHL 馆际互借服务馆奖”荣誉称号（全国排名第二）之外，今年的阅读报告中新增了“图书馆数字资源使用情况统计”（全年数字资源下载总量突破600万次）。报告表明，在2017年图书馆通过合作交流、智慧图书馆建设、走访调研等途径，努力拓宽图书馆资源保障范围，提升图书馆服务能力，改进图书馆服务质量。加入粤港澳高校图书馆联盟，通过三地图书馆交流协作，推动资源共享，拓宽图书馆文献传递和馆际互借渠道。通过深入走访各学院和科研院所，直接对接科研需求，改进图书馆资源建设。新增数字资源校外访问系统，读者不仅可以在校外无缝使用图书馆订购的各类数字资源，而且还支持各类移动终端使用。这是该校图书馆十三五规划中智慧图书馆建设成果，图书馆力争经过十三五建设，进行转型与升级，从以资源为中心转变为以读者、数据和服务为中心。

编辑： 柯丹洁
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