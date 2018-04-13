教育部：中国人英语能力设九个等级

面向我国英语学习者的首个英语能力测评标准《中国英语能力等级量表》由教育部、国家语言文字工作委员会正式发布，将作为国家语委语言文字规范自2018年6月1日正式实施。

记者12日从教育部考试中心了解到，面向我国英语学习者的首个英语能力测评标准《中国英语能力等级量表》由教育部、国家语言文字工作委员会正式发布，将作为国家语委语言文字规范自2018年6月1日正式实施。

《中国英语能力等级量表》依据我国英语学习者能力的实证数据，同时充分考虑各学段的需求，将学习者的英语能力从低到高划分为“基础、提高和熟练”三个阶段，共设九个等级。量表以语言运用为导向，构建了多层级的指标体系，对各等级的能力特征进行了全面、清晰、详实的描述。

外语考试作为人才选拔和培养的重要手段，发挥着积极的作用，但也存在一些突出问题，如考试之间缺乏统一标准，不同考试之间成绩不可比，考试对外语教学的积极导向不足，外语考试的国际认可度不高等。

2014年，国务院颁布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，明确提出要“加强外语能力测评体系建设”，推动考试内容形式改革，构建衔接沟通各级各类教育、认可多种外语学习成果的终身学习“立交桥”。

教育部考试中心主任姜钢介绍，《中国英语能力等级量表》是加强外语能力测评体系建设的重要内容，目标是改变现有考试不全面、不系统、不衔接的局面，建立具有中国特色、国际水准、功能多元的外语能力测评标准和考试体系，更好地服务于科学选才，服务于外语教育教学发展，促进学生外语综合能力的提升。

“量表就像一把能力标尺，对提升考试质量、推动国内外考试对接、促进多元评价、反馈教学等方面都将发挥积极作用，有利于实现‘量同衡’。”广东外语外贸大学副校长、外语能力测评体系建设专家组成员刘建达说。

据介绍，《中国英语能力等级量表》由教育部考试中心汇集国内外专家力量，开展大量实证调研，历时三年多研制而成。