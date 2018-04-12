山寨机构发“高仿”公函 竟引近千教师交钱“培训”

教育部门：从未印发过收费的办班通知，“广东省教师继续教育培训中心”与指导中心并无关系，该中心也从未印发过收费的办班通知，谨防上当！

近日，广东多地的近千名教师，收到了“广东省教师继续教育培训中心”所发来的一份红头文件邀请函。这份以“粤教继函”为抬头的文件，要求全省各中学初三毕业班的一线教师，参加3月31日至4月1日在广州举办的“广东省2018年核心素养下中考考纲解析与命题趋势研讨会”，培训费每人460元。

然而，记者调查发现，这份“邀请函”实际并非出自官方机构。这家名为“广东省教师继续教育培训中心”的机构实际上是一家民间机构，而会议组织者实为北京的一家教育公司。

11日，记者向广东省教师继续教育指导中心核实相关情况，该中心有关负责人明确，“广东省教师继续教育培训中心”与指导中心并无关系，该中心也从未印发过收费的办班通知，各单位和广大教师提高警惕，谨防上当受骗。

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课上兜售“教材” 教师提前“开溜”

4月1日上午，记者按照邀请函提供的信息，来到广州体育学院教学楼的会议现场，此时前来参加培训的教师已经陆续抵达，聚集在教学楼下聊天。

记者观察到，研讨会现场并没有挂会议横幅，也没有现场引导人员，只是在教学楼一楼放置了一幅易拉宝，注明了每一科的会议教室及上课时间。现场信息显示，研讨会按学科分8个教室分开进行，时间从9：00到16：30（中午休息2个小时）。

研讨会开始后，记者对教学楼中的各个会议教室进行了走访，发现部分会议教室场地狭窄，不少人只能坐到教室门口甚至门外听课。中途不断有老师跑到教学楼外休息，还有不少老师提前“开溜”。

“这次研讨会体验很差，总感觉承办方是在敷衍我们。”前来参加研讨会的李老师是阳江市某初中的一名老师，他告诉记者，他所在的教室原本有200多名老师参会，半天时间，班里只剩下不足百人留在教室里，“大家普遍觉得讲师水平不行，现场的会务人员也很不专业，后来聊天发现全部是附近院校的大学生兼职担任的”。

李老师告诉记者，初三的备考任务很重，能挤出几天来广州不容易，但考虑到中考“二模”在即，大家对2018年中考考纲出台后的命题趋势很感兴趣，所以老师们都愿意报名，然而承办方的会务服务让其“大失所望”。“邀请函上承诺会为我们协调住宿，但会议前一天到达报到酒店后，却被告知酒店客房早就住满了，我们只能自行寻找住宿。”李老师说。

“会议提供的材料也很粗糙，参会证、课时证明居然都要我们自行填写。”湛江的张老师向记者抱怨，他以前也有参加过省内组织的一些教师培训，但如此“不正规”的培训他是第一次见。“特别是授课的内容，下午的授课内容基本和命题趋势没什么关系了，讲师只是一味地兜售他们的一本教材《中考突破》”。