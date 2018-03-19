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学生负担怎样减、高考改革咋推进……教育部长来“赶考”

2018-03-19 10:02 来源：中国教育报
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16日，教育部长来“赶考”啦！

上午10点，十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，教育部党组书记、部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

在开场白中，陈宝生说，新时代教育人要答好两个“考题”：一个是加快教育现代化、建设教育强国，办好人民满意的教育；一个是解决好教育面临的发展不平衡、不充分的各种问题，让每一个孩子都能享有公平而有质量的教育。他说:“ 新时代我们教育人新的长征、新的赶考要答的卷集中起来就是这两个问题。所以，今天我也就此接受各位‘老师’的‘考试’。”

在回答记者提问时,陈宝生部长金句频出——

在谈校外培训乱象时说“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”；

在谈新高考改革时说“指挥棒要让它正确起来”；

在谈给教师减负时说“各种填表、各种考评、各种比赛、各种评估，压得有些老师喘不过气来。在这里我要呼吁，要把时间还给老师，学校要拒绝各种‘表叔’‘表哥’”；

……

来来来，在了解陈宝生部长记者会更多信息之前，先和中教君一起看看部长干货满满、掷地有声的“金句”吧！

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编辑： 唐巧燕
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