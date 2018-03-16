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如何给孩子规划一个完美的新学期？

2018-03-16 11:08 来源：人民日报
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伴随着新学期的开始，很多父母如释重负。“终于开学了！还是开学好！”这是家长朋友发的 “微信朋友圈”，看来假期过得不轻松啊！那么，新学期来临，如何给孩子规划一个完美的新学期，听听北京史家教育集团副校长陈凤伟的建议↓↓↓

虽然是开学伊始，但是家长和孩子必须开始有效行动了。怎么行动？是随之而来的检查作业，督促复习，陪着上各种培训班，做一个忙碌而焦虑的家长？还是将孩子放回学校，就投入到忙碌的工作中，屏蔽了孩子的成长，直至发现“一晃儿”就期末了！然后再来关注孩子，不免有些尴尬了。

教育孩子肯定是父母的头等大事，孩子的成长有自己的时间轴，不以家长的意志为转移，却以家长的意识、情感和言行为“镜鉴”。建议家长把“正人先正己，晓理先动情”作为新学期伊始的行动准则。

首先，家长要规划自己，再对接孩子。要从自身开始厘清工作、学习和生活，做好自己的规划，把自己社会人、家庭人的双重角色调整好，给孩子一个健康向上的形象引导，这比任何说教都直观有效。

其次，在和孩子的计划对接时，最容易出现时间上的冲突，这时建议家长斟酌处理。一是和孩子说明原因，让孩子知道家长作为社会人需要承担的责任和遵守的规则，这也是一种正面的教育；二是适当给孩子自己管理自己的机会，让孩子懂得理解父母，也学会对自己负责。

再次，共同的规划一旦制定，家长要有底线原则，对自己和孩子都要有约束，这样的计划才有积极效应。如果制定的计划不落实，会破坏孩子的规则意识，动摇孩子对家长的安全感，产生一系列的后患。

最后，如果孩子没有达到预期的成效，家长和孩子都要接受这个事实。家长既不要立即安慰甚至替孩子承担、检讨自己做得不够，更不要立即责备都是孩子的不努力、不认真，而是和孩子一起接受这个事实，特别是这个事实带来的影响。然后，再和孩子共情，面对事实反思归因，直至再次出发。这是一个智慧家长协助孩子经历挫折、历练心智的机会和过程，也是家长与孩子建立更加亲密和信任关系的契机！

做家长看似简单，孩子来到你就荣升为父母了；但是做家长真的不简单，要陪孩子再经历一次不一样的成长，要不断地跟随着孩子的成长脚步学习。所以，家长不仅是做好这一学期的计划，更要在孩子的每一个成长的学期，做好连续的规划，要在孩子的每一个成长的学期，有目标有进度有规则地践行。针对孩子具体的情况，规划可以制定综合内容的，也可以是分类的，比如学习规划、运动规划等。

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编辑： 唐巧燕
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