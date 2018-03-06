招聘季须防三类陷阱 求职者要提高防骗意识

每年春节之后将会掀起的3月求职热潮，向来是应届毕业生和有跳槽意向的在职人员最为关注的大事，同时针对各求职者的招聘诈骗也进入了高度活跃期，警民联合防止诈骗举报平台——猎网平台近日盘点了三类常见的求职诈骗陷阱，帮助求职者提高防骗意识。

每年春节之后将会掀起的3月求职热潮，向来是应届毕业生和有跳槽意向的在职人员最为关注的大事，同时针对各求职者的招聘诈骗也进入了高度活跃期，警民联合防止诈骗举报平台——猎网平台近日盘点了三类常见的求职诈骗陷阱，帮助求职者提高防骗意识。

陷阱一：网上投简历泄露身份信息

因为快速、便捷、高效等特点，求职者倚重的应聘方式已经从传统的招聘会转向网投简历，在各大招聘网站上浏览公司信息，看好后点击发送简历就可以等待回信。不少诈骗分子利用这一环节，以高薪等诱惑待遇为诱饵，吸引大量求职者投递简历。骗子要求求职者在简历中，填写详细的个人信息，如姓名、身份证号码、联系方式、邮箱、家庭信息等隐私，这在求职者看来十分正常的情况，实际上已经不知不觉落入诈骗分子陷阱，这些身份信息被骗子利用，后续可能会衍生其他的网络电信诈骗。

陷阱二：以高薪为诱饵骗取保证金

相比于应届毕业生和有职级的社会工作者，那些低学历、无专项技能的求职者很难找到一份合适的工作。在街头巷尾、公交站和非正规网站上，随处可见KTV、饭店等场所招聘服务员和领班的高薪广告，这样轻松、无学历专业限制且薪酬较高的招聘信息，让屡屡碰壁的求职者病急乱投医，然而当求职者拨通广告上的联系电话时，电话另一端的招聘经理往往会以岗位特殊需先行交付保证金、押金或是诚意金为由，让求职者先转账再入职。一旦求职者抵挡不住高薪诱惑，盲目相信对方说辞进行转账，就落入了骗子陷阱。

陷阱三：骗求职者贷款缴纳培训费

根据许多求职网友爆料，许多看似正规的实体公司打起了岗前培训费的主意。公司以高薪的名义吸引大量求职者，在面试过程中，面试官趁机提出岗前培训需缴纳高额培训费，声称是为了防止新人跳槽，后期将返还培训费，还美其名曰“技术服务返还费”。对于那些没钱交培训费的求职者，公司则推荐他们使用网上的贷款软件来贷款缴费。

实际上，公司与求职者签订的岗前培训合同是以培训机构与学员的名义签订，培训后公司并不会录用学员，且拒绝返还服务费，合同上那些高薪、保证就业等诱人条款成了一纸空谈。而贷款培训的求职者不仅没有工作机会，还将背负贷款产生的高额利息。（扬子晚报 记者 徐晓风）