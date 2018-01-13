做学生的“至亲人”“同龄人”“引路人”

自全国高校思想政治工作会议召开以来，全国各地的高校师生都在学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕“立德树人”的中心任务，深刻思考并践行回答“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”的根本问题，思想政治工作也在改进中加强，在创新中提高。一年过去了，思政工作又到了总结和提高的新起点，结合一年来的思政工作新实践，我提出自己的一点心得体会。

习近平总书记强调：“思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。”人是有感情的动物，既然做人的工作，就得带着感情，做暖人心、得人心、稳人心的工作，把思想政治工作做到人心上。作为高校学生工作队伍的一员，我们工作在思想政治教育一线，要挺直腰杆、带着情感，与青年学生广交朋友、深交朋友，做他们的至亲人、同龄人、引路人。

做青年学生的“至亲人”，思想政治工作要有温度，要用情感浸润，做到暖人心。“近之则亲，伴之则暖”，要深入青年学生群体，一起学习和成长，把“情感”元素贯穿到学生教育管理工作全过程，把社会主义核心价值观融入学生学习实践的全环节，构筑全体学生共同的情感归属，一个学生，如果对同学、对班级有情感，就会对学院、对学校有情感，那自然而然就会对党和国家有情感。要用身边人讲述身边故事，要用真实故事传递生动道理，把脱离实际的“空话大话”变为贴近实际的“家常话”，把遥远的“励志故事”变成鲜活的“身边榜样”，让思想政治教育接地气，活起来、真起来，潜移默化滋养学生心灵。

做青年学生的“同龄人”，思想政治工作要贴近教育对象的实际情况，做到得人心。要知道青年人人在哪里，心在哪里，关注青年人关注的事情，使用青年人使用的平台，找到沟通对话的窗口，与青年学生平等对视、平等交流；要用好互联网、赢得互联网，用青年人喜闻乐见的话语方式和活动形式，传递活动背后的价值观念。要以情动人、以理服人，只有做到“动之以情”，才能继而“晓之以理”，只有“通情”才能“达理”。

做青年学生的“引路人”，思想政治工作要解答学生的真实困惑，要吸引学生主动靠近，做到稳人心。“正人先正己”，想把学生培养成什么样的人，自己首先要成为这样的人，以德立身、以身作则，才能赢得学生的敬仰和信赖，帮助学生扣好人生的第一颗扣子，为学生做到“指引”和“导航”。“欲给学生一碗水，自己须有一桶水”，要干什么学什么、缺什么补什么，紧跟时代步伐、坚持理论学习、增强“四个意识”，通过多层次立体化的平台载体，为学生解答人生应该在哪用力，对谁用情、如何用心等问题，教育引导学生正确认识世界和中国发展大势，正确认识中国特色和国际比较，正确认识时代责任和历史使命，正确认识远大抱负和脚踏实地。

我们所从事的思政工作是面向未来的，我们需要坚定理想信念，扎实做好本职工作，从而吸引学生主动连接、引导学生努力拼搏，用中国梦激扬学生们的青春梦。