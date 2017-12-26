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留学申请季：出国党与中介大战

2017-12-26 15:41 来源：光明网
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 　　年底了，在考研大战开启的同时，留学申请也迎来了高峰期。而在留学申请过程中，选择留学中介则成为大学生们青睐的选择：“又要上课又要考试，太忙了，根本没时间”“申请步骤太繁琐，自己又没经验，根本搞不定”“身边同学都找了中介，我就也随波逐流了”……

　　然而，不少大学生表示，本想花钱买来的“安心”却常常成了“闹心”。出国党与中介间的拉锯战难道就是道无解题吗？

　　“走过最深的路，就是留学中介的套路”

　　近年来，学生扎堆儿出国，留学热度居高不下，根据教育部的统计数据，我国留学人数从2006年的13.4万左右猛增至2016年的54万多，10年间增长约4倍，年平均增长率15.14%。中国已成为全球第一大国际生源国。

　　然而，伴随着“留学热”的则是大学生们一桩桩与留学中介“相爱相杀”的过程。中国青年报·中青在线记者通过调查发现，大学生对留学机构的吐槽多集中在三方面：签约后服务的急转直下、顾问的专业素质堪忧、利用信息不对等来套路学生。

　　“这些中介都有两副面孔，签约前热情洋溢，交钱后态度180度大转变，对你爱搭不理，甚至直接消失！”吕艺目前是荷兰某大学的研一学生，去年，她为出国签约了苏州一家留学中介。

　　签约前，中介满口承诺“所有准备工作全包”的一条龙服务，当她满心欢喜交钱之后，留学顾问不仅要求其自己撰写英文CV（个人简历）和PS（个人陈述）等，随后发送给中介请其修改的邮件更是石沉大海，毫无反馈。

　　经过有经验的学姐指点迷津，吕艺方知一个顾问老师会同时负责10多个学生，根本无暇顾及每个人的准备情况，唯一的办法就是每天“夺命连环call”。“找中介就是看中他们的专业和效率，但实际上每一步都要我反过来催他们，甚至求他们。”虽然后来知道这种情况普遍存在，但回忆起那段与顾问的“追逐战”，吕艺都颇感心累。

　　即使彼此联络的小船没有翻，许多顾问的专业资质也堪忧。吕艺告诉中国青年报·中青在线记者，其舍友为申香港大学，特意花两万元签了某知名连锁留学中介，但光是文书呈现的质量就令人大跌眼镜。

　　“行文不畅、遣词造句语病百出，根本就是中学生作文水平，还不如自己写得好。”吕艺说，留学顾问这一职业的流动性太大，专业水平参差不齐，小中介将文书业务转包出去、大中介套用现成模板，这已是公开的秘密了。

编辑： 唐巧燕
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