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加大乡村教育“倾斜”政策 缩小城乡教育差距

2018-09-17 09:09 来源：央视网
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　　教育是民族振兴、社会进步的重要基石，功在当代、利在千秋。乡村教育作为我国教育事业的重要组成部分，其发展对乡村振兴战略的实施、教育强国的建设有着重要影响。

　　在9月10日召开的全国教育大会上，提出了要让乡村学校获得更多优质教育资源，把更多教育投入用到加强乡村师资队伍建设上，着力补齐我国乡村教育短板，以逐步缩小城乡教育的差距，力促乡村振兴。

　　教学现代化，让更多优质教育资源向乡村学校倾斜。PPT、flash动画……新疆乌鲁木齐县永合小学的语文教师俞婷娴，利用多媒体向学生讲述了水的变化及其利与害，生动形象。多媒体教学让这所乡间小学充满了现代气息，而几年前，这里还是最传统的教学方式，现在的变化得益于乌鲁木齐县积极推进的义务教育均衡发展工作。

　　不仅是教学形式上，农村办学条件也在大力完善。今年4月，国务院办公厅印发的《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》中明确表明，要改善乡村学校办学条件即完善办学标准、加快标准化建设，到2020年，实现办学条件达到所在省份确定的基本办学标准，让农村娃有更多接触到优质教育资源的机会。

　　据统计，2017年全国义务教育学校校舍面积比2015年增长了10%；体育场馆、音体美器材、实验仪器达标率超过85%；互联网接入率超过90%，向农村输送优质教育资源，城乡之间的教育差距正逐步缩小。

　　提待遇入编制，让更多教育投入向乡村教师倾斜。“国将兴，必贵师而重傅。” 教师作为人类灵魂的工程师、人类文明的传承者，是我国教育发展的第一资源。要解决我国乡村教育短板，教师是关键。

　　为了让乡村教师“下得去、留得住、教得好”，从2015年国务院办公厅印发《乡村教师支持计划(2015—2020年)》开始，各地制定相应政策，不断提高乡村教师待遇。

　　河南省从2016年开始，累计招生4000名小学全科教师，打造 “国培、省培、市培、县培、校培”五级联动体系；加快推进乡村教师周转房建设，提高乡村教师生活补助标准。

　　山东省实施“两贴、两房、一体检、一特岗”等政策，提高乡村教师待遇；在全国较早实行城乡统一的中小学教职工编制标准，农村小规模学校按班师比核编后，全省核增教职工编制5.64万名，并按全省5%的比例增加农村教师附加额度，又核增3.77万名。

　　从待遇上、情感上、制度上给予乡村教师更多实际的支撑，乡村教师队伍才能“下得去、留得住、教得好”。相信未来，乡村教师队伍将会不断壮大，为农村孩子点亮求学之路。

　　乡村振兴，教育先行。让乡村教育先振兴起来，培养一批有知识、有能力的人才，才能为乡村振兴源源不断地注入新鲜血液。未来各地还应再接再厉，继续加强乡村教育建设，提升乡村教育质量，力争2018年底85%的县（区）达到义务教育基本均衡。到2020年，基本实现县域内城乡义务教育一体化发展，让乡村孩子也能享受到公平而有质量的教育。

编辑： 唐巧燕

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