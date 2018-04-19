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2018年度第一季“雇主品牌与人才管理”高峰论坛成功举办

2018-04-19 11:07 来源：南方网
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2018年4月15日，广东省人才开发与管理研究会成功举办2018年度第一季“雇主品牌与人才管理”高峰论坛。

本次高峰论坛由广东省人才开发与管理研究会主办，华南农业大学经济管理学院承办。吸引了来自华南各地350余名学者、中高层管理者以及行业思想领导者和实践家。

本次高峰论坛的主题是“雇主品牌与人才管理”，围绕着这一主题，六位演讲嘉宾发挥其优势与特长，进行了六场精彩纷呈的演讲。演讲嘉宾为千江企业集团董事长，蓝月亮联合创始人——刘小锋，HRoot创始人兼总经理——唐秋勇，北森云计算销售副总裁——王婷，百度广州公司培训总监——刘丛峰，智联招聘集团华南区大客户执行总监——王灵玲，广东省人才开发与管理研究会副会长，实战管理专家——曾江涛。

此外，出席本次会议的还有广东省人才开发与管理研究会监事长，广东外语外贸大学商学院人力资源研究中心主任张兴贵；广东省人才开发与管理研究会执行会长，广东工业大学经济管理学院副院长惠青山；华南理工大学工商管理学院教授，广东省人才开发与管理研究会秘书长王雁飞；广东省人才开发与管理研究会副会长，广东外语外贸大学商学院副院长袁登华；银星集团/深圳市银星智能科技股份有限公司人力资源副总裁，广东人才开发与管理研究会执行秘书长眭灵慧。

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