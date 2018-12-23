粤港澳大湾区新材料创新峰会在广州举行

材料科学是华南理工大学具有国际前沿水平的学科之一，拥有着大量的相关高端人才和前沿成果。同时，新材料也是华南理工大学正在建设的广州国际校区所布局的学科方向之一。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/马燕君)12月21日，由广州市政府主办、广州市科技创新委员会和华南理工大学共同承办的粤港澳大湾区新材料创新峰会在广州举行。程正迪、郭海成、唐本忠等多位院士专家，参加海交会的留学人员以及政府官员、产业界人士约300人参加论坛。

本次新材料创新峰会将邀请穗港澳三地的知名专家深入分析新型显示技术、先进半导体材料、生物医用材料、功能高分子材料等新材料领域的技术发展现状和产业布局，为粤港澳大湾区打造国际科技创新中心发挥高端智库作用，也为关注新材料行业发展的海内外专家学者和各界人士提供与业界交流的重要平台，将为广州在新材料产业领域创新发展打开新视野，注入新动能，开拓新机遇。

郭海成院士介绍了显示技术最新发展；汤子康教授介绍了宽禁带半导体材料设计、制备、性能表征和相关产业发展情况，以及与碳材料有关的前沿材料及应用；叶南飙高级工程师介绍了改性塑料近年来随着环保的要求带来的一些改性技术更新；唐本忠院士介绍了聚集诱导发光材料的发明和制备方法，及其在发光器件、化学检测和生物传感等技术领域中的应用。

新材料是21世纪最具发展前景的高科技产业，新材料研发水平及产业化规模已成为国家经济社会发展、科技进步和国防实力的主要标志。广州市作为国家发改委首批新材料产业国家高技术产业基地之一，拥有完整的新材料研发和产业体系，产业门类涵盖“国家高新技术产品目录”新材料领域中金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和精细化工类的全部子类别，为广州市电子信息、生物医药、新能源、汽车、化工、重大装备等行业发展提供了重要的基础支撑。

据了解，材料科学是华南理工大学具有国际前沿水平的学科之一，拥有着大量的相关高端人才和前沿成果。同时，新材料也是华南理工大学正在建设的广州国际校区所布局的学科方向之一。