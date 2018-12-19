华师附中自主开发“文学巡礼”研学旅行活动，让课堂“活”起来

。“文学巡礼”研学旅行活动由两个部分构成，一是该校语文科自主开发的，面向中学生设计的系统介绍文学的一门校本选修课程“文学巡礼”；二是已经形成系列的文学研学课程“文学之旅”。创新课程，让行走的课堂“活”起来。

学生的课堂不仅在围墙内，还可以打破围墙去看世界。华南师范大学附属中学2013年自主开发“文学巡礼”研学旅行活动，继承发展了“读万卷书，行万里路”的教育理念和人文精神，并在5年来的实践中日臻完善。这比教育部等11部门联合颁发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》，要求将研学旅行纳入中小学教育教学计划提前了3年。“文学巡礼”研学旅行活动由两个部分构成，一是该校语文科自主开发的，面向中学生设计的系统介绍文学的一门校本选修课程“文学巡礼”；二是已经形成系列的文学研学课程“文学之旅”。创新课程，让行走的课堂“活”起来。

颁·奖·词

以课程为罗盘，浩瀚的世界文学皆可巡礼；以阅读为始终，璀璨的优秀文化俱是教案。“行”万卷书，“读”万里路。师心的壮游，教育的惊喜。

研发校本课程

完善学生的人文素养

“在文化生活越来越国际化的今天，立足于祖国东方文明，对世界另一个文明的源头——西方文明的了解变得越来越重要。而语文课本中外国文学作品比重很少，而且这些作家的作品有的只是节选，有的并不是该作家的代表作，因此只从课本来学习很难充分了解外国文学的全貌。”华师附中“文学巡礼”研学课程的发起老师葛菁表示，“欧洲文学从古希腊、罗马发展至今已有两千多年的历史，是世界文学中不可或缺的一部分。而在中学教材中课文的编排重主题、轻时序。语文课本是按单元编排课文，一般按照文体或内容主题进行分类，这样的分类在教学中容易集中知识点和能力点进行训练，但作家作品缺少横向的空间定位和纵向的时间定位，因此系统化阅读、对比性阅读是帮助学生建立起人文素养网格结构的必要手法。”

同时，葛菁认为，学生的读与写脱节，写作与生活脱节。因此，读写结合的夏令营是促进学生写作水平提高的有效举措。

科组群力研发教材

注重东西方文化比较

华附语文科老师利用数年时间，相继开发出相关系列课程。本课程计划用一学年的时间，按时间顺序分国别分流派选取部分最具代表性的作家，让同学们在了解世界文学发展脉络、领略世界文学独特风情的同时，感受西方与东方截然不同的文化魅力。

自主开发的课程选文由老师在广泛深读作品之后，根据自己课程设计目的精心选出。版本及选段都有老师的权衡。甚至有的片段老师会提供几个译本让同学在比较中揣摩东西方语言各自精妙之处。该选修课鼓励批判性思考，课堂设置讨论话题，需要同学们在深入阅读原文甚至更多批判性文字的基础上形成自己的观点。

用时间轴的方式让同学们把作家作品与作品写作的时代相关联，才能体会其创作的时代意义。“例如我们用时间轴梳理法国批判现实主义作家作品与法国大革命之间的关系，就使作品的现实意义一目了然。”葛菁称，老师会让同学们用把西方文学史的重要历史时刻与中国历史建立关联的方法，理解人类文明的不同发展历程。例如把文艺复兴之前的欧洲与我国文明发展时期对应，使同学们可以对我国古代灿烂文明产生自信与自豪。

阅读与行走相连

课堂与生活同步

在课堂学习以外，学校每年还开设以文学为主题的体验夏令营，按照不同区域追寻文学巨匠的足迹、欣赏瑰丽多彩的文化遗产，让同学们在领略其独特风情、感受与东方截然不同的文化魅力的同时，加深对经典文本的解读，与此同时完成相关学习任务和课题研究，为这一年的课程画上完美的句号。

“每一个分册，不仅是老师们独立开设的相关课程，而且是我们行走夏令营配套的读物，在分册的附录部分，留有空间让同学们结合本分册的内容，勾画自己心中的文学地图，策划自己的文学之旅。”葛菁说，在夏令营期间，同学们在老师讲座的引导下，以此分册为出发点，阅读与夏令营有关的作品，在行走中不断思考，每天用日记记录行走的体验，用论文总结自己思考的所得，而老师则把优秀作品集中在分册中，引领后来者努力的方向。

值得注意的是，在出发的一个多月以前，老师就组织学生阅读并指导学生写作课题研究申报计划。有了这个计划，在行走的过程中同学们就能有针对性地观察和思考他们感兴趣的一些现象和问题。行程结束后的一个月内，同学们完成研究报告并提交。

有研有学 有读有写

真正的研学一定有研有学，真正的语文味儿有读有写。在行走过程中，学生每天须写营员日记，带队老师则每天批改、讲评。一开始同学们感觉这是“不可能的任务”，但每天写下来以后，大家逐渐发现，原来行走会带来更丰富的写作素材，或记录每天的故事，或捕捉自己的目光，或回味内心的感受，或体会成长的喜悦……写到后来，同学们不仅不用担心找不到写作素材，还逐渐学会了把自己内心的感受用文字表达出来，能更自信地驾驭手中的笔了。

每天早上吃完饭后，同学们最期待的一个小时左右的日记讲评就开始了，同伴间的学习与借鉴是取得进步的重要路径，这也是每一届夏令营回来之后，很多同学写作会有质的进步的原因之一。

庄栩然同学曾在总结中这样写道：“这次北欧之行让我收获的还不止这些。它不仅是行走和感受，它还是思考和写作……回到酒店后还要掏空心思地把自己今天的感受和思考(特别是思考)写下来，实在是让人身心俱疲。可是当几天的日记评讲过后，叹服于同行的同学们对问题思考的深度时，我方才体会到有思考和写作的旅行完全提升了一个档次，我真正投入到思考与写作中去时，将心中所感所想记录在纸上带来的真实感也非我此前的旅行可比。感谢‘欧文’，让我体会到旅行真正应有的方式，也让我在一学期的议论文套路的挣扎中重新感受纯粹的记叙文给我带来的美好。”

创·新·亮·点

以阅读为先导的行走

率先把研学融入教学体系，课程自主开发，行程独家设计。既区别于大学的外国文学史泛泛讲授的内容，也不同于以往选修课缺乏系统设计的结构。紧扣阅读写作，富有学科特色。行程是以阅读为先导的行走，以纵深阅读为目标的行走。

提倡伙伴学习

注重课堂效率，提倡伙伴学习。同伴间的学习与借鉴是取得进步的重要路径，在研学活动中，不同年龄的同学，不同的阅读侧重点，不同的写作水平互相借鉴互相影响。