第三届广东服务经济发展论坛在广外举办

11月24日，第三届广东服务经济发展论坛暨粤港澳大湾区服务经济合作与发展专题会议在广东外语外贸大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 邹丽芸）11月24日，第三届广东服务经济发展论坛暨粤港澳大湾区服务经济合作与发展专题会议在广东外语外贸大学举行。会议旨在聚焦加强粤港澳大湾区服务经济合作与发展，开展研讨交流，推进广东开放型经济新体制的建设进程。来自政府部门、服务企业、高校的专家学者共70余人参加了会议。

与会代表围绕粤港澳大湾区服务经济合作与发展形成以下主要共识：

一是继续加大和加快广东服务业开放力度和开放进程。有专家认为，当前广东省服务业开放已取得很大成就，但因服务产业涉及制度和观念等过于审慎，步伐缓慢；一些专业服务领域虽然实行了准入前的国民待遇和负面清单，但因附带相关不必要条件而导致港澳企业难以进入，因此应放宽准入条件而加强事中事后监管；同时，服务行业和服务产品间差异很大，“一刀切”政策很难适应所有服务行业和服务产品的进入，出台的政策应将一般性和特殊性结合起来。

二是对标港澳，进一步优化珠三角营商环境。有企业高管认为，珠三角的营商环境虽然领先于全国，但与港澳相比差距仍然较大。主要是企业税费负担与香港相比较重，累进个人所得税制不利于吸引境外高端人才来湾区工作，政府应在税费降低方面出台进一步的措施；在服务业准入和监管方面，应进一步向港澳学习，简化商事制度、提升商事效率，放宽准入门槛、强化事中事后监管；在内地企业与港澳企业的商务活动中，内地企业要了解文化差异，消除语言障碍，提高商务活动效率。

三是加强“9+2”科技创新合作，尽快将粤港澳大湾区建成世界顶级科技创新湾区。有学者认为，加强深港科技合作，是粤港澳大湾区尽快成为世界顶级科技创新湾区的关键。主要是深港已具备和成为世界顶级科技集群，如创新成果主要集中在信息技术、人工智能和新能源等高新技术领域，有华为、腾讯、比亚迪、大疆创新和商汤科技等全球领先企业，有排名全球百强的香港高校和排名全球前50的计算机科学、生物医药、电机与电子工程学等，华为等科技企业研发投入高，深圳集聚了全国1/3以上的风险资本，还有大力推进科技创新的深港政府等；因此，建议深港政府应在科技创新方面加强政府层面的合作，合理规划深港科技合作创新区，着力打造深港科技创新创业平台，探索实行便利人才物等跨境流动的政策和方法，利用深港优势加强吸引全球技术、商务和管理高端人才力度，优化科技创新创业环境等。与会代表还就加强粤港澳服务贸易合作，将澳门建成湾区重要的中医药研发中心，建设智慧湾区等交流了看法和体会。