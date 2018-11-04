2018广东社会科学学术年会在广外召开

11月4日，由广东省社会科学界联合会主办，广东外语外贸大学党内法规研究中心、广东外语外贸大学区域一体化法治研究中心承办的2018广东社会科学学术年会分会在广东外语外贸大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 晏婧）11月4日，由广东省社会科学界联合会主办，广东外语外贸大学党内法规研究中心、广东外语外贸大学区域一体化法治研究中心承办的2018广东社会科学学术年会分会在广东外语外贸大学举行。本次会议以“新时代党内法规体系建设研究”为主题，来自广东省社会科学界联合会、广东省委办公厅及省内外20余所高校、党校、党政机关的领导、专家、学者共计70余人出席了会议。

大会合影

研讨会开幕式上，广东外语外贸大学阳爱民副校长介绍了两个承办单位党内法规研究中心、区域一体化法治研究中心的基本情况及对法治广东建设做出的贡献。他强调，本次学术研讨会围绕党内法规体系构建、党内法规与国家法律有效衔接、党内法规的创制实施监督、党规党法实施评价体系等问题展开研究，对于新时代法治国家建设和全面从严治党的伟大实践具有重要意义。

据介绍，广东社会科学学术年会是广东省社会科学联合会在2007年创办的，经过11年的发展，广东社会科学学术年会已经成为一个聚焦学术前沿、促进学科交流、凝聚学界智慧、推动理论创新的学术平台。广东省社会科学联合会周华副主席强调，本次学术分会暨“新时代党内法规体系建设研究”学术研讨会是2018广东学术年会的十二个分会场之一，他希望来自省内外的各位专家学者围绕会议主题畅所欲言，建言献策，紧密联系新时代法治中国建设的实际，紧密联系新时代全面从严治党的要求，坚持目标导向、问题导向和需求导向，深化党内法规制度建设的基础研究、对策研究，助力新时代法治国家建设和全面从严治党的实践，助力广东全面依法治省和依规治党的实践，为推进党内法规体系建设研究的广度和深度提供有力的理论支撑，为新时代改革开放贡献智慧。

本次会议特别设立了主题研讨环节。专家学者围绕“新时代党内法规体系化基本理论”和“新时代党内法规的运行与实践”做主题发言。“参会人员多元化、研究理念实践化、研究内容体系化”，广东外语外贸大学区域一体化法治研究中心副主任朱最新教授对本次会议作了如是概括。