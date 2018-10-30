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老教授讲古诗爆红 “我是个讲不好普通话的普通老师”

2018-10-30 11:20 来源：扬子晚报
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　　“陶渊明是个特别有幽默感的诗人，你要是不认真读，你就不知道幽默在哪里。他第一句写得特别隆重，种豆南山下，你以为他种得蛮好，他突然来一句，草盛豆苗稀，种的个鬼田。要是我种的这个水平，我绝不写诗……”

　　近日，华中师范大学文学院教授戴建业因讲《归园田居》爆红网络，尽管讲话带着方言口音，但网友觉得他内容接地气，幽默风趣。而且戴老师讲盛唐诗歌的视频在抖音，当日点击量突破2000万次，点赞70万次。昨日，扬子晚报记者联系上这位网红教授。

　　幽默感——天生的，我就这么讲话，见鬼了

　　“白日依山尽，黄河入海流，我的天啦，境界阔大，把宇宙都望穿了，他还觉得不过瘾，他说，欲穷千里目，还要更上一层楼。这叫盛唐，浪漫得要死，狂得要命。”

　　“自我感觉最好的人就是李白，李白自我感觉之好，那真是好得你不可理解，他觉得天下没有什么他搞不定的，但是老实说，他只是有文才、诗才，但是他一直以为他有政治才干，他在四十岁那年，接到了唐玄宗的诏书，召他进京，哇，他写的诗，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人，一看他这个德性就当不了官。”

　　戴老师的讲课风格很像网络吐槽风，网友表示，听三天三夜也不带累的，再加上湖北人普通话不标准的“神助攻”，竟发酵出网红效果。关于网友说自己讲话好玩这件事情，戴老师继续快人快语，“网友说我机智幽默，这个就是天生的，我就这么讲话，见鬼了。”现在戴老师经常接到各种家长见面会，以及讲课邀请，“我就是随便聊，四个字，见鬼！见笑！”

　　麻城普通话——也曾羡慕字正腔圆，后来放飞自我

　　半年前，戴老师给本科生开设的选修课《走近大诗人》被一家公司录制成短视频上网，还放上抖音。同期选入的还有北大钱理群、易中天、俞敏洪、央视名嘴白岩松等。戴老师讲了李白、杜甫、陶渊明等著名诗人的作品，点击量飙升至两三千万。要知道戴老师在大学本科开的这门古诗选修课就很受欢迎，因为选的人太多，很难选修上。他笑对记者说，“我有口音，本以为北方朋友会听不懂。没想到我普通话讲不好，竟然还可以赚钱。”戴老师其实也没赚到钱，之前被公司一次性买断，费用并不高。

　　年轻时，戴老师也曾因独特的湖北麻城口音而苦恼过。学生时代，只要一开口，发音就会引来嘲笑。跟着中央人民广播电台的《阅读欣赏》节目学普通话，把读不准的字提前标注好。后来觉得这种字正腔圆的讲课方式不适合自己，就索性“放飞”自我，怎么舒服就怎么讲课。“学生一开始听不懂，但听了两节课就能听懂了。但我总是怕学生听不懂，慢慢地有了口头禅，你听懂了没有？”

　　师生是缘分——现在不会很严厉，他们活得不容易

　　戴老师希望学生们，不管将来做什么，读经典，不浮躁。也不迷信所谓的教育法则，反复品读，自然会读出新意。“你像陶渊明，人生有大智慧大幽默。读他的作品时，用你的心就和他相互碰撞。和伟大的诗人对话，不仅需要专业素养，还拥有成熟的人性。比如‘种豆南山下，草盛豆苗稀。晨昏理荒秽，戴月荷锄归。’我用这种讲法，就是想说不断打破读者的期待视野，用的是跌宕手法。”

　　说到学习古典诗词，戴老师也有点忧虑，现在的学生练不好基本功，只有深入理解，才能更敏锐细腻。“只有培养成熟的任性，感情深沉，才能不浮躁，读进去，但现在的学生，是否读进去，真不知道。”

　　“过去我很严厉，但年纪大了就不会。因为现在的学生太苦，活得不容易。”戴老师说身为人父，学生跟自己儿子差不多大。当儿子在学校被老师批评了，情绪很低落地回来，也会将心比心。“师生是缘分，还是尽量让他们生活愉快，感到幸福。过去我性子急，学生不交读书笔记，规定时间不完成要读的经典，就不让他们回家过年。现在不会那么认真了，也会理解他们。”

　　理想——退休后，安心读书，专心写作

　　“讲课讲了30多年，原来不关注这些，现在老有朋友、学生微信给我发这些乱七八糟的消息。”戴老师已经在“戴们弟子群”跟学生“交代”过，“你们不要搞这些事！好好读书！网红也不是你能追求到的东西。”在他看来，这个事不必太过渲染，毕竟讲课受欢迎对于老师来说，是再正常不过的事情。“我就是个讲不好普通话的普通老师。”现在的网红生活状况，戴老师说，有时候觉得挺烦恼，不希望继续下去。“我现在是古代文学学科带头人，但还有2年半就退休了，我想住到郊区去安静读书写书。比如准备写个小册子《古典诗歌的滋味》。”

　　戴老师说，人生理想也曾是到报社当记者，心有余力再写点小说和诗歌。命运让自己走上教书这条路，现在儿子成家立业了，房价很贵，相濡以沫的老伴得了癌症，灿烂笑容的背后也有许多生活的不如意。戴老师说，本来你会有很多人生规划，但总有不按常理出牌。“人生的成败、穷达、祸福、姻缘、寿夭，决定于一些极其偶然的‘碰巧’，只有白痴才会为得失而焦心，因穷通而烦恼。无忧无虑地过好自己的每一年，每一月，每一天，才称得上世间的‘通人’和人生的‘达者’。”

编辑： 唐巧燕

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