用“加减乘除”法做好大学生活时间管理

“对未来的最大慷慨，就是把一切献给现在。”看到这样一行充满哲理的文字，牛衍宸的心头不禁有了一种时不我待的庄严感和紧迫感。

“对未来的最大慷慨，就是把一切献给现在。”看到这样一行充满哲理的文字，牛衍宸的心头不禁有了一种时不我待的庄严感和紧迫感。

牛衍宸是中国人民大学2018级新生。近日，她和两千多名人民大学的新生在报到时，都不约而同地收到了学校为他们精心准备的“入学大礼包”。“大礼包”中除了学校党委学生工作部（处）准备的学生证、校牌、新生手提袋等物及《中国人民大学学生手册》，还有一本学校首次为新生发放的《时间管理手册》（以下简称《手册》）。

《手册》的扉页上醒目地写着的这行字，让包括牛衍宸在内的许多学生印象深刻，并立志做好大学四年的时间管理，把一切贡献给现在，也献给未来的自己。

“《手册》是由党委学生工作部牵头，征询并综合专业课教师以及教务处、国际交流处等部门意见，立足于‘四三二一’的背景下进行编制的。”中国人民大学党委学生工作部（处）杨子强老师介绍，“四”是契合今年上半年召开的新时代全国高等学校本科教育会议提出要推进“四个回归”——回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想，本质是回归学生学习的本职，围绕学生刻苦读书来办教育；“三”是指三个边界：学习与生活的边界、老师与学生的边界、校园与社会的边界，在“万物互联”时代，这三者边界正在变得模糊，学生更应该重视学习方法，避免事倍功半；“二”是两对关系：顶天与立地的关系、心理与学业的关系。要帮助同学们从好变得更好，既要促进学业，也要舒缓压力；“一”是成人与成才的一个“交叉路口”，要在立德树人中打造锤炼本领的综合平台。

《手册》主要由“励学人大”计划、日程管理和校史教育三个部分组成。“我们汇聚优势资源和已有的品牌项目，集中打造‘励学人大’计划，最重要的就是满足‘00后’大学生的个性化成长需求。”杨子强表示。

“励学人大”是人民大学党委学生工作部（处）依托“本科人才培养路线图”与“三全育人”综合改革，全新打造的学生学业辅导与发展创新专项工作，为同学们提供“一对一”学业咨询、“手拉手”课业辅导、班级主题团课订制服务等一整套学生学业发展支持项目，从专业的学习态度、科学的学习方法、合理的学习规划以及终身的学习习惯等方面培养同学们卓越的学习能力，打造贯穿“适应、发现、成长、拓展”四大内容模块的学业成长地图。

“希望同学们用这本手册做好‘加减乘除’法，用丰富的大学生活填满这本手册，成为值得珍藏的宝贵记忆。”杨子强说，同时希望同学们可以用这本手册做好大学生活的危机管理，每个月回头看，哪些事情是重要的，哪些事情耗费了不必要的时间，将大学生活可量化。

“感觉很有用！”牛衍宸很认可学校发放的《时间管理手册》，正处于活动繁多的新生周的她，利用《手册》来记录每天的活动流程，“可以帮助我了解学校和学习生活，之后会用来计划学业生活，应该可以坚持每年写下去。”同样是2018级新生的黄露露则表示，《手册》成了她的备忘录，“作为大学生活的记录，把自己每个时段做了什么记下来，很好用。”

杨子强透露，《手册》编制的出发点是帮助学生进行时间管理和引导学生学业发展，未来每年新生报到当天都会继续发放该《手册》。目前正在动态观察《手册》的使用情况，以使用的学生的意见为主，不断优化内容，更好地促进学生在专业上的成长。（中国妇女报·中国女网记者 宋利彩 实习生 蒋楚珊）

记者手记

时间管理应成为大学生的必修课

金秋九月，又一批大学生跨入大学的校门，开始为期4年的大学生活。4年时光，对于一个人的整个生命历程来说，并不算长。但是由于这4年处于人生的关键期，对于一个人的性格塑造、习惯养成等，有着深远的影响。也因此，大学时光如何管理，也变得至关重要。中国人民大学在新生入学时为他们发放《时间管理手册》，重视对大学生科学管理时间意识的培养，是一个好的开端和尝试。

从高中到大学，从家长的约束、学校的严格管理和明确的奋斗目标的生活中“解放”出来，从一切行动听老师，过渡到相对宽松的大学生活，可以自由支配时间一下子多了起来，奋斗目标也不像高中时那么明确，于是一些大学生在渡过了初入大学的新奇之后，开始陷入迷茫，加之现在触手可得、无处不在的移动互联网，一些学生陷入了没事就刷刷刷的状态，刷微博、刷微信、刷游戏、刷各种剧……胡乱地应付。也有一些学生，被大学丰富多彩的讲座、社团活动等所吸引，一进入大学就很忙，忙于社交、忙于各种校内活动和校外兼职，连正常上课的时间都要占用，学习、生活陷入一片混乱。

凡此种种，都是由于大学生没有明确的大学时间管理的意识和能力造成的。对于大学生来说，时间是最稀缺的资源，如果管理不好，很容易感到沮丧和压力。因此，从一入学就有意识地学会科学、合理地管理大学时光，用踏实而高效的学习生活，为人生留下一段值得永久回忆的青春时光，为今后的职业生涯打下坚实的基础，应该成为每一名大学生的必修课。

目前来看，作为中国人民大学首次为学生发放的《时间管理手册》，主要介绍了该校的“励学人大”计划，即从专业的学习态度、科学的学习方法、合理的学习规划以及终身的学习习惯等方面培养同学们卓越的学习能力，打造贯穿“适应、发现、成长、拓展”四大内容模块的学业成长地图。此外，《时间管理手册》更寄希望于大学生自己对时间进行记录、监测，因此《时间管理手册》更像一个书面记事本。其实，时间管理是一门让生活、学习井然有序的艺术，更是一种习惯养成的过程，不是一朝一夕能够完全掌握的，时间管理也不只是对时间进行记录、监测那么简单，它更核心的部分在于如何确定目标、合理规划时间、有效利用时间、改变拖延习惯、减少不必要的浪费时间等。因此，大学为学生发放《时间管理手册》，并不能一劳永逸地培养学生时间管理意识、提高学生时间管理能力。作为学生综合素质的一部分，大学还应该将时间管理的知识贯穿在日常的管理、服务和教学工作中，在相关的课堂中相应地增加时间管理内容的讲解和实践，通过持续的、润物无声的方式，提高学生的认知和综合能力。而尚没有培养时间管理意识的大学，也是时候行动起来了。

时间管理并不意味着一种苛刻的生活方式。相反，它在教会让人更自由、更高效率地从事生活中的重要事务之余，还让人得到更多的休息娱乐时间，以更好的状态面对生活。愿每一名大学生在毕业之际回首大学时光时，都不会因为虚度年华而悔恨！（宋利彩）