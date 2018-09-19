高校校训“德”字为先 四词八字最常见最长校训28字

校训作为一所高校学风的体现，也是大学培养人才的首要准则。日前，网易数读对2454条学校校训进行数据统计发现，在我国高校校训中，“德”字出现的频率高居榜首。

9月，各大高校纷纷开学。新生了解学校的时候，校训往往必不可少。无论国内还是海外，绝大多数高校都有其独一无二的校训，鲜明地表达出办学理念和治学特点。

校训作为一所高校学风的体现，也是大学培养人才的首要准则。日前，网易数读对2454条学校校训进行数据统计发现，在我国高校校训中，“德”字出现的频率高居榜首。

四词八字最常见

最长校训28个字

何谓校训？权威辞典《辞海》里的解释说：“学校为训育之便利，选若干德育条目制成匾额，悬见于校中公见之地，是为校训。其目的在于使个人随时注意而实践之。”一般而言，校训是师生共同遵守的基本行为准则、道德规范和精神追求。它既是学校教育理念、精神追求和核心价值的高度凝练，又是学校教风、学风、校风的集中表现，体现着大学文化精神的核心内容。概言之，校训是一所学校的灵魂。正因为如此，有人指出，校训最能反映大学的办学传统和教育特色。

国内高校校训以工工整整的对仗形式为主，尤其是“4词8字”。据统计，使用“4词8字”校训的高校有1836所。其次是4字和9字校训：使用4字校训的有231所学校，9字的有89所，6字的有86所。从字数长短来看，28个字的郑州大学校训是国内高校校训长度之首，其校训为“明时风，达治体，文而不弱，武而不暴，蹈厉奋进，竭忠尽智，扶危邦，振贫民”；最短的校训只有2个字，共有13所高校，如北京交通大学的校训是“知行”，三峡大学的校训是“求索”。

“德”字排第一

“学”“行”“求”列其后

校训是一所高校要做什么事、培养什么人的精神体现。有人说得好，“校训作为高校文明的标识，体现的就是对人的关注与期许”。比如说，北京师范大学的校训是“学为人师，行为世范”，国家会计学院的校训是“不做假账”，中国农业大学的校训是“解民生之多艰，育天下之英才”，虽然表面看很简单，但是其用意简明而深刻。

数据显示，在2454条校训中，“德”字出现的频率高居榜首，8.7%的高校在校训中用到了“德”字。其后出现的频率第二至第九位的字分别是：“学”“行”“求”“新”“笃”“厚”“博”“创”“实”。校训只用到了605个汉字，其中最通用的校训为“博学、厚德、笃行、求实、创新”。208所高校使用了“博学”， 136所使用了“厚德”，112所使用了“笃行”。同时，校训也出现了“撞脸”现象，“学以致用”是北京联合大学、南京工程学院等6所高校共同的校训。

国内高校校训以训诫、德育为主，那国外高校校训又崇尚什么？剑桥大学校训为“求知学习的理想之地”、哈佛大学校训为“让真理与你为友”、斯坦福大学校训为“愿学术自由之风劲吹”。

激励前行

清华校训最受欢迎

国内高校校训是随着近代教育的兴起而出现的。

最早的校训出现在1900年前后。如1901年由美国监理公会正式办起的东吴大学，校训中文意思是“为社会造就完美的人格”，后改为“养天地正气，法古今完人”。1914年，清华大学把“自强不息，厚德载物”定为校训。进入民国后，中国大学开始逐渐繁荣，出现了很多著名大学和知名校训。

校训是学校的座右铭。好的校训作为一个标尺，总是激励和劝勉在校师生和毕业校友不断前进。如：北京师范大学校训“学为人师，行为世范”，中国海洋大学校训“海纳百川，取则行远”。这些校训，寓意深刻、朗朗上口。

有媒体曾在全国范围调查“我最欣赏的十大校训”，结果显示，清华大学的校训“自强不息，厚德载物”以54%的最高获选率，成为公众最喜欢的校训。清华大学校训源自梁启超的演讲。1914年，梁启超在清华作演讲，以“天行健，君子以自强不息”和“地势坤，君子以厚德载物”，激励清华学子努力成为中国社会的中流砥柱。按照哲学家张岱年的阐释，“自强不息”在政治生活方面，指的是对外来侵略绝不屈服，对不良势力绝不妥协，在个人生活方面强调人格独立，志不可夺。

北京交通大学的“知行”校训，最早见于1923年北交大毕业生的纪念册。当时学校的校徽、校旗上均有“知行”二字。有学者研究提出，北交大“知行”校训的产生，与孙中山的知行观有必然联系。孙中山的知行观，深刻影响了当时担任交通部总长并身为交通大学校长的叶恭绰。1921年9月10日，叶恭绰在交通大学京校开学典礼上讲话，系统阐述了自己的办学理念。近百年来，“知”与“行”的思考与探索，伴随着北京交通大学的成长和发展。

如今，开学讲校训已经成为高校校领导迎接新生的方式之一。首都经济贸易大学的校训是“崇德尚能、经世济民”。在研究生入学仪式上，校领导的讲话中明确指出“崇德”一词出自《论语》：“主忠信，徙义，崇德也。”并勉励大学生们做“经世济民”的知识分子。

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哈佛墙上真有所谓的校训吗？

关于哈佛大学的校训在网上盛传已久。对此，哈佛大学校方在其官网上表示，这些校训都是假的，在哈佛墙上看不到所谓的校训，并称所谓校训都是编造的。

相信不少网民对网上所谓的哈佛校训并不陌生，“此刻打盹，你将做梦；而此刻学习，你将圆梦……谁也不能随随便便成功，它来自彻底的自我管理和毅力……”。然而，这些内容只是好事者杜撰出来的“傍名牌”式的励志口号，不少人上当了，真正的哈佛校训是——“与柏拉图为友，与亚里士多德为友，更要与真理为友。”

好事者假借哈佛的旗号宣传励志口号，只是刺激了人们对于成功的欲求，没有告诉他们如何正确地“立志”。换言之，即只告诉了“要努力赶路”，却未能明白该走什么样的路。这也是近年来“励志成功学”泛滥并遭人诟病的原因所在。而真正的哈佛校训强调的是“如何选路”和“选什么路”的问题，这是它与“伪校训”的本质不同。