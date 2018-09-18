喜提第一批“00后” 看高校花式迎“萌新”

九月，又到了一年一度的开学季，在各个高校，学长学姐迎新一直是一道亮丽的风景线，也是高校新生第一次感受到大学校园温暖的重要时刻。今年的开学季，第一波“00后”正式迈入了大学的门槛，各大高校也是争当迎新“头条”，让我们一起看看学长学姐们为迎接跨世纪少年都准备了哪些惊喜。

九月，又到了一年一度的开学季，在各个高校，学长学姐迎新一直是一道亮丽的风景线，也是高校新生第一次感受到大学校园温暖的重要时刻。今年的开学季，第一波“00后”正式迈入了大学的门槛，各大高校也是争当迎新“头条”，让我们一起看看学长学姐们为迎接跨世纪少年都准备了哪些惊喜。

你有共享单车，我有共享学长

共享单车我们平时都会用来做代步工具，但你见过共享学长吗？

9月1日-2日，在四川西南航空职业学院的新生开学现场，高年级的学生就根据当下最流行的“共享模式”推出了一项扫码“暖心学长”的迎新服务，新生只要扫码，就可以选择学长提供“搬运行李”、“参观校园”、“陪同报到”、“整理寝室”等暖心服务。新颖的迎新方式也得到网友的关注和点赞，有不少网友感叹，“这又是别人家的学校。”

“没想到会如此受欢迎，一天下来我都来来回回跑了二十多趟了。”参与此项活动的王昱程说道，“我们想创新这种迎新方式，采用新生可能会喜欢的‘扫码’、‘共享’方式，既为他们提供了帮助，也展现了我们作为学长学姐的形象，非常有意义。”

神秘信件迎新生 暖哭网友

“你好！我是613寝4床，2018届毕业的同学，也就是这个床位的上一个主人……”电子科技大学毕业生这一别出心裁的用信件迎新的方式引发了广泛关注，可谓是“见字如面”。信中学长向学弟传达了自己大学四年的心得和经验，被网友称赞“暖哭了”。

据电子科技大学宣传部老师介绍，这封信只是学校开展的“室室相传”活动中的一部分，还有不少新生收到了毕业学长留在宿舍中的礼物或信件。虽然素未谋面，但却让新生觉得别样温暖，学长这份精心制作的大学四年生活指南，我们收下啦！

“穿越时空”的明信片

你有暖心信件，我有寄语明信片。9月8日，安徽师范大学迎来大学新鲜人，解锁“千禧一代”大学生活。其中最为吸睛的一项，就是新生收到的“寄语明信片”。

“希望你思考人生的方向。”

“一定要踏实学好专业。”

一句句简单朴实却又情真意切的叮嘱让新生惊喜不已，纷纷表示“学姐学长有心了”。该项活动负责人2016级王维孟表示，活动的灵感源于“越时空恋爱”的火热，借着越时空感念的东风，为新老生搭建一个平台，有缘人自会相逢。

大数据迎新展示“黑科技”

迎新能否更加智能化？杭州电子科技大学使用“2018迎新大数据系统”玩转“黑科技”。

在文化活动中心、行政楼、报到现场的电子屏上载入该系统，实时更新总报到人数、各学院报到人数、已报到男女比例等各类信息。人文与法学院王嘉晗同学快速完成了整个报到流程，抬头看到电子屏上已报到人数立刻从2927更新为2928。不仅是“2018迎新大数据系统”，优化后的“入学报到”系统也令人惊艳。今年，学校在去年的自助报到系统基础上进行了优化开发，进一步简化了报到流程。只需动动手指，在手机上就可以轻松地完成各项报到手续，方便快捷，迎新效率显著提升。

吃饭要“看脸”，进门要“刷脸”

“明明可以靠脸吃饭，却偏偏要靠才华。”如今杭州师范大学的新生们真的是要“靠脸”吃饭了。

刚踏进宿舍楼，来自安徽宿州的材料与化学化工学院新生杨飞龙惊奇地发现，这个“新家”是“靠脸”进出的，不需要登记，也不用刷卡。原来在新生录取的同时，学校已经把学生的头像信息输入到人脸识别系统中，所以不需要重新采集，新生一到校，宿舍就‘认出’了他。

在恕园7号楼食堂，“刷脸”结算消费正在教工餐厅中试运行，不久将会在全校推广，“靠脸”吃饭不再是一句玩笑话。

被“玩坏”的迎新横幅

“到达时间已超过两分钟的新生，不能被撤回了。”

“学长不怕热中暑，迎接学妹不辛苦。”

“来，我们带你去看血小板。”

“确认过眼神，是一起奋斗八年的人。”

“跨越无数个百万年，地学与你相见。”

高校各出奇招，横幅各具特色。五花八门、别出心裁的迎新方式展现的是学姐学长浓浓的关怀和热情，第一批“00后”们，大学生活，你准备好了吗？