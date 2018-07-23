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广东高考组织二次录取 今明两日征集志愿

2018-07-23 08:43 来源：广州日报
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　　未被录取的考生请注意！广东省考试院昨日凌晨通报，广东省本科批次院校、“3+证书”类院校第一次录取工作基本结束，共录取考生30万余人。

　　今明两日，广东省本科批次普通类院校和高职类“3+证书”院校征集志愿，其中本科批次普通类文科计划300多个，理科类3400多个志愿需征集，高职类“3+证书”院校尚有12800个计划需征集。

　　7月21日，广东省本科批次院校、“3+证书”类院校第一次录取工作基本结束，该批次大部分院校已完成招生任务。截至7月21日，本科批次院校、“3+证书”类院校共录取考生30万多人，其中，文科类录取77753人；理科类录取174589人；体育类录取3524人；美术类录取13014人；音乐类录取7837人；“3+证书”本科录取166人，“3+证书”高职招收中职生，录取23569人。

　　据统计，本科批次大部分院校已完成招生任务。但由于考生填报志愿不合理，部分考生专业志愿不服从造成退档等原因，导致普通类（含文科类、理科类、艺术类及体育类）尚有一些院校及专业需参加征集志愿，其中文科类剩余300多个，理科类剩余3400多个，体育类剩余67个，美术类剩余665个，音乐类剩余9个。参加征集志愿院校为独立学院、民办院校、地方专项计划和中外合作办学专业；高职类“3+证书”院校尚有12800个计划需征集，主要集中在一些民办高职院校。

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