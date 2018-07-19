幼儿园向普惠性转型难在何处　如何越走越顺？

2017年4月，教育部等四部门联合下发《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》，要求到2020年，普惠性幼儿园覆盖率要达到80%左右。如今，时间即将过半，幼儿园转型中遇到哪些困难？普惠性幼儿园时代到来了吗？记者日前对此进行了探访。

2017年4月，教育部等四部门联合下发《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》，要求到2020年，普惠性幼儿园覆盖率要达到80%左右。如今，时间即将过半，幼儿园转型中遇到哪些困难？普惠性幼儿园时代到来了吗？记者日前对此进行了探访。

校园新、玩具好就是好幼儿园吗

普惠性幼儿园和相对高收费幼儿园作对比，是指公益性、有质量的幼儿园，收费实行政府定价或接受政府指导价，根据当地经济发展水平和老百姓生活消费水平而定，是百姓家门口的好幼儿园。普惠性幼儿园在场地设置、办园规模等方面都有具体规定，生均占地面积不少于12平方米，小班不超过25人，大班不超过35人。目前，普惠性幼儿园转型任务完成多少？中国幼教年会秘书长孙纲告诉记者：“大概50%左右，未来两年是攻坚期。”

从“入园难”“入园贵”过渡到“家门口的放心幼儿园”，要迈过几道坎？在日前举行的中国幼教年会上，孙纲讲述了目前普惠性幼儿园建设面临的困难。“至少有三个问题是值得注意的。首先，什么样的幼儿园是符合地区特点的幼儿园，这缺少足够的研究数据和成果支撑。其次，幼儿园课程的实施尽管有地区标准，但是各种国外的、科技的、小学化的理念，冲击着大部分幼儿园，尤其是民办幼儿园。最后，很多幼儿园只重硬件，内涵建设相对欠缺。”

好幼儿园的标准有哪些？孙纲表示，无论是家长还是教育行政部门，对此都有一定误区。“家长们选择幼儿园总是第一眼先看到校园环境好不好、玩具新不新、教室好不好，有没有监控设备、新风设备，师资怎么样、课程理念如何都是第二步才会考虑到的。”

“而教育行政部门对师范幼儿园的评估方式也是如此。”孙纲表示，“评估分为三个层面，首先是结构评估，就是硬件条件，如教师比例、玩具、设施等，这个层面是最直观的，也是最容易得出结论的。其次是过程评估和结果评估，考察的是教学过程以及孩子从入园到毕业期间的成长，这两个部分是幼儿园软实力的体现，是最重要的部分，却相对难以量化。于是，在评估的过程中也容易出现‘第一眼现象’。”

这种“第一眼现象”困扰了一些幼儿园尤其是民办幼儿园的发展，他们必须努力维持门面。这样做的后果是无形中增加了成本。

钟幸蓉毫不讳言，对民办幼儿园来说，成本问题是个不小的困扰。“除了房租问题，还要想办法留住好老师。我们幼儿园坚持服务五年以上的老师有20到30人，为了让老师们开阔视野，也让他们增强职业自豪感，我们每年都会带服务五年以上的教师出省学习进修，工作十年以上的教师出国学习，这些都需要成本。一些职业学校培养出来的学生没有考教师资格证的资格，我们要出钱让他们考大专、本科，考教师资格证。”钟幸蓉告诉记者，“成本步步收紧，但是只要收支平衡，我就一定会坚持办下去。”