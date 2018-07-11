女大学生变身“单饼侠”获创业大赛金奖

24岁的刘倩利代表母校鲁东大学，捧回了2018年“创青春”山东省大学生创业大赛金奖。这名两年前从国际经济贸易专业毕业的学生，在山东乃至全国饼类食品加工机械行业闯出了一片天地。

一张薄薄的单饼可以成就多大的创业梦想？刘倩利用自己两年的成长历程给出一个生动的答案。

“王老师，现在公司在发展过程中遇到了‘单饼非添加保鲜问题’，可否介绍学校食品工程学院的专家？”6月20日，鲁东大学团委组织部部长、创业指导老师王娜接到了昔日学生刘倩利的求助电话。

前不久，24岁的刘倩利代表母校鲁东大学，捧回了2018年“创青春”山东省大学生创业大赛金奖。这名两年前从国际经济贸易专业毕业的学生，在山东乃至全国饼类食品加工机械行业闯出了一片天地。

“指手画脚”研制擀饼机

“家家支鏊子，户户烙单饼。”这是山东潍坊延续多年的习俗。刘倩利小时候吃饭挑食，爷爷奶奶时常用鏊子给她烙饼吃，热腾腾的饼再卷上几块肉，她一顿饭能吃一大张。久而久之，刘倩利对单饼有了特殊的感情。

从初中开始，刘倩利一有空就往经营单饼的邻居宋彬山家串门。她经常看到十几个工人挤在一个小小房间起早贪黑地制作单饼。

由于人工成本攀升，宋彬山经营单饼10多年，尽管生产规模不断扩大，但生产效益和实际生活却没有发生多大的改观。

“宋叔叔，能不能研制个擀饼或者烙饼的机器，这样你们就不累了。”刘倩利不经意间的一句话，点燃了擅长车工手艺的宋彬山革新鏊子的欲望。

在宋彬山研发擀饼机期间，刘倩利经常去车间“指手画脚”。2013年3月，经过5年上千次的反复试验，一种全新的自动擀饼机终于研制成功了。

“自动擀饼机倒是研制出来了，可擀饼机运转不够稳定、工人操作熟练程度不高等问题接踵而至，更不用说走向市场了。”短暂的欣喜之后，宋彬山又陷入烦恼中。

当时在鲁东大学商学院就读的刘倩利，将这些问题提给了班主任叶松。后来，在食品工程学院、机械工程研究所李洪斌等老师的具体指导下，一种全新的第四代全自动擀饼机终于研制成功了。

这台自动擀饼机生产的单饼花色均匀、厚薄适中、口味纯正，获得了国家发明专利证书。

和父母达成“支持创业的附加条款”

“多年来的耳濡目染让我对商业产生了浓厚的兴趣，特别是参与自动擀饼机的研发，直接萌发了创业的想法。”刘倩利回忆。

一直经商的父母希望女儿毕业后找一份“朝九晚五”的稳定工作，性格刚毅的刘倩利却在父母的不解和反对声中毅然选择了充满艰辛的创业之路。

在她毕业回到家乡潍坊的第二天，就开始实施自己的创业计划：坐公交车或摩的到附近县市寻访手工擀饼艺人，拜师学艺；带着自动擀饼机生产的单饼到集市、早市，请居民品尝征求改良意见；独自参加各地的食品机械展览会，了解掌握行业科技动态。

为了解单饼的生产工艺，她甚至在个体单饼经营户家中吃住了一个星期。6个月里，刘倩利跑遍了潍坊周边市场，摸清了单饼市场的行情，掌握了市场需求的第一手资料。

当父母看到昔日肤白貌美的女儿变成黝黑的村姑时，深深地被女儿执着的创业精神打动。这年年底，父母和刘倩利达成了一项“支持创业的附加条款”：父母同意给刘倩利提供30万元的创业资金和一年的厂房租金，如果一年后刘倩利的公司能够正常运转并有能力继续支付房租，父母将支持刘倩利创业，否则她必须无条件去父母联系好的单位上班。

父母的支持无疑给她的创业之路注入了新的动力。为了说服宋彬山能够以自动擀饼机专利技术入股自己的公司，刘倩利前前后后往宋彬山家跑了20多趟。为节省开支，她又通过潍坊市寒亭区大学生孵化基地申请了一间办公室。

2017年1月，她注册了山东省潍坊市省工食品机械科技有限公司。有了公司和办公地点，她便开始招聘工人、注册商标、培训员工。短短一个月后，公司就开始批发和零售单饼了。

随着刘倩利的成品单饼市场不断扩大，一些商户开始找上门来洽谈购买自动擀饼机。为实现自动擀饼机规模化生产，刘倩利翻出了之前的潍坊当地客户咨询资料进行了一一回访，并邀请有购买诚意的客户来公司考察。然后，刘倩利又根据客户建议和要求，对自动擀饼机进行了技术改良。让她欣喜的是，公司开业3个月就基本实现了收支平衡。

租了一辆卡车拉着擀饼机，参加国际焙烤机械博览会

“公司要发展壮大，仅仅局限在当地是没有出路的。”2017年6月，刘倩利已经不满足于潍坊当地单饼和自动擀饼机的销售，她将目光瞄准了全国的市场。她首先想到利用互联网进行推销，没想到几万元被骗打了水漂。

没有钱打广告推销产品，她想方设法参加全国性的食品展览会。2017年5月，她交了3万元展位费，又花了5000元租了一辆卡车，拉着自己公司生产的自动擀饼机和单饼，第一次参加了在上海举办的国际焙烤机械博览会。

让刘倩利惊喜的是，自动擀饼机在现场一开机，便吸引了全国许多大中型食品厂采购商前来围观和洽谈。3天半的会展期间，尽管刘倩利没有销售出一台自动擀饼机，但她的展位前人流总是络绎不绝，先后有近千名客户和她就单饼和自动擀饼机有关事项进行了沟通交流。

回到公司后，刘倩利总结发现公司推广的这种尺寸的双层饼自动擀饼机只有山东人认可，而河南人大多喜欢大直径的，江苏人大多喜欢小直径的，河北人大多喜欢饼丝炒着吃，东北三省更倾向于用生面饼皮做提拉米苏……

为确保产品符合客户需要、适应市场迭代发展，她马上组织公司科研人员进行攻关改进。目前，公司已经具备生产方饼、圆饼、鸡蛋灌饼、提拉米苏饼皮等26种产品的机器设备，2017年销售自动擀饼机93台，销售额达到1050万元。

近日，山东海创策源投资有限公司与刘倩利的公司签署了投资意向协议，这是公司成立以来首家寻求合作的企业。

据了解，刘倩利的公司不但拥有一支由教授、博士组成的专业技术研发顾问团队，建立了覆盖山东省、河北省、河南省等9个省份的营销网络，并且还拥有12项发明专利和21项实用新型专利。

“公司之所以能够取得今天的业绩，主要得益于在学习、创业过程中对生活的深刻体验。只要你敢想敢做，勇敢地迈出第一步，朝着自己认准的目标去做，用踏实的脚步去丈量从未放弃的梦想，就一定能够到达成功的彼岸。”刘倩利说。

6月9日，由她的公司中标的山东潍坊临朐县扶贫项目——五井镇水泉村单饼自动化生产线正式开业，她将免费为其提供技术维护等服务。

（来源：中国青年报）