食堂不吃想吃“牢饭”？两学生伪造饭卡还在校园内倒卖

近日，法院判决二人犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，分别处有期徒刑一年、八个月。法官提醒，伪造、倒卖伪造的有价票证触犯国家法律，伪造、倒卖伪造的有价票证者，或被处有期徒刑、拘役或者管制。

两名大学生为图钱财，伪造、倒卖伪造校园饭卡，半年多下来，获利共计数万。近日，法院判决二人犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，分别处有期徒刑一年、八个月。法官提醒，伪造、倒卖伪造的有价票证触犯国家法律，伪造、倒卖伪造的有价票证者，或被处有期徒刑、拘役或者管制。

案情回顾

二人伪造、倒卖伪造校园饭卡160余张

2016年11月开始至2017年6月，肇庆某高校的许某为图财，伙同黄某伪造、倒卖伪造的校园饭卡。其中，许某伪造、倒卖伪造的校园饭卡约70张，从中获利约58000元；黄某伪造、倒卖伪造的校园饭卡约90多张，从中获利约10000元。

肇庆市端州区人民检察院指控许某、黄某犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，并向端州区人民法院提起公诉。

对于端州区人民检察院的指控，被告人许某、黄某表示无异议，且有伪造的校园卡消费记录流水账等证据证实。在审理过程中，被告人许某、黄某均通过其亲属退出了违法所得10000元。

法院判决

二人均犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪

端州区人民法院认为，被告人许某、黄某无视国家法律，伪造、倒卖伪造的校园饭卡，其行为均已构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，予以支持。

法院审理认为，被告人许某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，退出了部分违法所得，且被害人书面表示谅解；被告人黄某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且通过家属退出了全部违法所得，有悔罪表现。因此，两被告人均可从轻处罚。

最终，法院判决许某犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金六万元；黄某犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元；二人各自退出的违法所得均予以没收，上缴国库。许某未退出的违法所得48000元，继续予以追缴，上缴国库。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十七条：伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，数额较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。倒卖车票、船票，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金。