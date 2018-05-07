港中大（深圳）佛山宣讲，今年综合评价录取广东预招175人

港中大（深圳）今年在广东继续实行“双轨制”招生录取模式。学校在全国投放14个本科专业，并新增金融工程专业和生物医学工程专业。2018年，学校预计在“综合评价录取”中投放175个招生计划，另外，普通高考提前批次也将投放38个招生计划。

创办仅四年，首届本科毕业生中70%选择国外深造去向包括牛津大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、悉尼大学等世界一流名校；30%选择就业的毕业生被汇丰银行、毕马威、腾讯、华为等企业录用……5月6日，在“2018年广东高考招生咨询会”（佛山专场）现场，香港中文大学（深圳）（以下简称“港中大（深圳）”）来佛山推介宣讲，300多位家长在台下仔细聆听，不时拍照并拿出本子做笔记。

记者现场了解到，港中大（深圳）今年在广东继续实行“双轨制”招生录取模式。学校在全国投放14个本科专业，并新增金融工程专业和生物医学工程专业。2018年，学校预计在“综合评价录取”中投放175个招生计划，另外，普通高考提前批次也将投放38个招生计划。

招录比例约11:1

新增金融工程、生物医学工程专业

所谓“双轨制”招生录取模式，一是指普通高考录取模式，完全依据高考成绩在提前批次择优录取；二是“综合评价录取”模式（简称“631模式”），即按一定比例参考学生高考成绩(60%)、入学测试成绩(30%)、高中学业水平考试成绩(10%)进行综合评价，择优录取。

据港中大（深圳）招生办老师介绍，每年广东省有1000多名学生通过“631”考试报考港中大（深圳），录取比例约11：1。目前，该报名系统已经开放，截止日期为5月20日，并于6月中旬参加入学测试。

“631模式”具体怎么考核？招生办老师现场介绍，30%是到学校参加考试的成绩折算，考试题目与高考不一样，主要是一些主观题目；面试环节还会涉及口语，建议想要报考的考生可以提前锻炼口语表达能力。

“今年普通高考提前批次预计招收38个名额，‘631’也预计投放175个招生计划。”招生办老师提醒家长及考生,港中大（深圳）提前批录取要求英语需达120分及以上，且要将香港中文大学(深圳)作为该批次的第一志愿才有机会被录取。“631”报考时，高中学业水平考试各学科成绩须为BBB级（含等同BBB，如ABC）及以上。

据悉，港中大（深圳）今年将在全国投放14个本科专业，并新增金融工程专业和生物医学工程专业。同时，学校今年还为优秀学子提供了博文奖学金、综合评价奖学金和新生入学奖学金3类12万到48万元不等的奖学金，具体申请办法和申请条件可在学校官网查询。

国外深造率达70%

今年预计增加一个省招生

港中大（深圳）创办于2014年，借力香港中文大学的办学理念、管理学术体系，致力创办具有中国文化传统、国际化的研究型大学。香港中文大学2017-2018年QS世界大学排名为46名，近年来排名一直稳定在世界前50名内。

为什么选择来到内地办深圳校园？港中大（深圳）广东组招生组组长黄顺真表示，珠三角地区急需高端国际人才，希望通过该学校的创办将港中大的办学理念、管理学术体系移植内地，创办具有中国文化传统、国际化的研究型大学，为国家高等教育改革做出贡献。

“从2014年开始招生到现在，港中大（深圳）无论是招生人数，还是招生省份，都呈慢慢上升、扩大的趋势。”招生办老师表示，港中大（深圳）从2014年17个省招收307人已经扩大到2017年在25个省开展招生，共招收900多名学生，并预计今年增加一个省份开展招生工作。

孩子选学校，有哪些方面需要考虑？经管学院宣讲老师林邦源博士认为，首先需要考虑孩子适合被哪所学校招收。此外，学校教授、教学的方法和理念如何，上课是老师单项讲授的还是能与学生产生互动等方面也应纳入考虑。

“我对学校开设的城市课印象深刻，因为给我们学生提供了一个全新的城市文化观察视角。”港中大（深圳）大四学生罗悦榕就读于逸夫学院经管学院，她表示，学校国际化环境与育人理念和丰富的通识教育让她学会了用辩证思维看待事物，目前她已被毕马威企业咨询（中国）有限公司录取。

创办仅四年，港中大（深圳）首届本科毕业生中30%选择就业的毕业生被汇丰银行、毕马威、腾讯、华为等知名企业录用，70%则选择国外深造去向包括牛津大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、悉尼大学等世界一流名校。