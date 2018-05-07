自带以色列名校基因的中外合作大学，了解一下？

5月13日，“2018年广东招生咨询会”（佛山专场）第三场开启，广东以色列理工学院（GTIIT）现场宣讲并接受咨询，感兴趣的考生和家长千万不要错过！

5月13日，“2018年广东招生咨询会”（佛山专场）第三场开启，广东以色列理工学院（GTIIT）现场宣讲并接受咨询，感兴趣的考生和家长千万不要错过！

活动时间：5月13日上午9:30-12:00；地点：佛山市南海区海八路珠三角工匠精神展示馆多功能厅（金融高新区地铁站A出口）

2018年起，广东省启动高考综合改革。在此背景下，高校招生政策有何新变化？志愿如何填报更精准？ 由南方报业传媒集团主办，南方新闻网、南方日报佛山记者站承办的“2018年广东高考招生咨询会”为你解疑答惑。今年首设佛山专场，4月22日、5月6日已进行两场咨询，干货满满，场面火爆。看图感受下。

4月22日佛山专场宣讲，三所省内外知名高校现场宣讲，家长争相拍下招考资料。

5月13日，佛山专场第三场继续在老地方举行，广东以色列理工学院专场接受咨询。

这所年轻的学院有何来头？

广东以色列理工学院（Guangdong Technion – Israel Institute of Technology, GTIIT）是由享誉全球的知名高等学府以色列理工学院（Technion）与汕头大学合作办学的具有独立法人资格的中外合作大学，坐落于广东省汕头市。

广东以色列理工学院于2016年12月5日由中国教育部批准正式设立，2017年第一年招生，是我国第一所引进以色列优质高等教育资源的具有独立法人资格的中外合作大学。著名经济学家李剑阁、2004年诺贝尔化学奖得主阿龙·切哈诺沃分别为第一任校长、常务副校长。

广东以色列理工学院将致力建设成为一所具有国际公认高水平教育、科研和创新能力的研究型大学，全面引进全球知名的以色列理工学院的优质教育资源，开展教育教学创新，培养具有创新能力、全球视野和人文素养的卓越工程师和科技人才。广东省人民政府、汕头市人民政府和李嘉诚基金会共同支持学校的设立。

学校所有专业课程采用全英文教学。60%以上教师由以色列理工学院直接派出，其他按以色列理工学院的标准在全球公开招聘，目前到位的教学及科研团队中，外籍教师比例超过90%，来自以色列、澳大利亚、荷兰、德国、丹麦、印度、西班牙等国家。

学生本科四年在广东汕头完成，期间每个学生都可到以色列修读暑期课程或进行一个学期交换学习。

◆跟随世界一流的理工科研创新团队

◆学习以色列非凡的创新创业能力

◆享受人均21平方米的高端住宿条件

◆毕业获得世界知名大学深造的通行证——以色列理工学院学位证书

……

想要圆梦中国这所唯一带有以色列百年名校“基因”的中外合作大学？一切都在5月13日这场高招会上向大家揭晓。

“2018年广东高考招生咨询会”（佛山专场－广东以色列理工学院）

5月13日上午9:30-12:00

佛山市南海区海八路珠三角工匠精神展示馆多功能厅（金融高新区地铁站A出口）

◆抢票方式

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