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南方网> 教育>国内教育新闻

以戏剧育人 小学生通过戏剧理解“爱的烦恼”

2018-03-18 07:40 来源：人民网
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　　近日，北京市灯市口小学优质教育资源带的原创音乐剧《爱的烦恼》在中国儿童艺术剧院正式上演。二孩时代，两个孩子如何相处？围绕着这个很多家庭可能面临的问题，孩子们演绎起这场《爱的烦恼》。学校把戏剧作为培养师生综合素养的切入点和立德树人的有效渠道，让师生学习戏剧、体验人生、认识社会、培养创新精神和人文情怀。孩子们通过戏剧的创作、编排、表演和观演更加懂得了如何关爱别人，并学会付出爱和分享爱。他们学习戏剧表演不只是提升艺术修养，更是通过戏剧学做人、学做事。

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编辑： 柯丹洁
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