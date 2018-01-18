广州力争两年后幼儿园公办学位占比过半

广州在高校建设方面，正在发力。广州市教育局相关负责人在接受记者采访时表示，2018年将推进高水平大学建设，筹建广州交通大学、幼儿师范专科学校。据了解，目前，广东省教育厅已将新建“广州交通大学”纳入省高校设置“十三五”规划（草案），成立了专家咨询委员会。这所新大学计划2018年初完成选址并开工、2020年开始招生。

1月10日，广州市政府、中国科学院大学、黄埔区政府、天河区政府签署框架协议，共建中国科学院大学广州学院。根据协议，中国科学院大学广州学院定位为面向前沿科学和技术的研究型大学，属于中国科学院大学的二级学院，同时是独立的地方法人。中国科学院大学广州学院设天河、黄埔两个校区。中国科学院大学广州学院力争在10年内，集聚约300名高端科技人才，培养一批高水平的科技创新人才和创新创业领军人才。

中国科学院大学广州学院的出现，让我们想起了北京大学经济学院华南分院。2017年11月25日，北京大学经济学院华南分院落户从化签约仪式在从化温泉财富小镇举行。北京大学经济学院华南分院占地面积约150亩，定位为打造全方位综合性的以学位教育为核心的教科研平台，将开展硕士、博士、博士后教育以及成人高端培训、举办名师讲堂等。计划于2019年建成使用。

除了这两所引进高端资源兴办的高校之外，广州还将建设华南理工大学广州国际校区。2017年3月15日，教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方共建华南理工大学广州国际校区协议在北京签署。这所高校选址广州大学城南岸的创新城，占地约1650亩，建筑面积60余万平方米，项目总投入预计超100亿元。计划建成生命科学与生物智造学院、先进材料国际化示范学院、微电子学院、大数据与网络空间安全学院、人工职能与高端制造学院、绿色建筑与智慧城市学院、生态与环境学院、智能电网与新能源学院、量子与光通讯工程学院、海洋科学与工程学院等10个二级学院共20~30个专业。

广州在高校建设方面，正在发力。广州市教育局相关负责人在接受记者采访时表示，2018年将推进高水平大学建设，筹建广州交通大学、幼儿师范专科学校。据了解，目前，广东省教育厅已将新建“广州交通大学”纳入省高校设置“十三五”规划（草案），成立了专家咨询委员会。这所新大学计划2018年初完成选址并开工、2020年开始招生。

在笔者看来，筹建幼儿师范专科学校是一件更紧迫的事情。广州提出，至2020年,广州将力争使全市幼儿园公办学位数和各区公办学位数占比都达到50%以上。幼儿园的发展需要大批优秀人才。目前幼儿园师资的培养主要通过部分高校设置的幼师本科专业和广州幼儿师范学校等中职学校，全日制专科层次的幼师人才培养几乎是一个断层。筹建幼儿师范专科学校，可以完善幼师人才培养的梯队与层次，培养出更多优秀的幼儿园师资。