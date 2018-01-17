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校外教育培训市场火爆 你支持孩子上课外补习班吗？

2018-01-17 14:31 来源：光明网
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    近些年来，校外培训机构日渐火爆，据中国教育学会数据显示，2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1037亿人次。2018年中央经济工作会议明确提出，要针对人民群众关心的问题精准施策，着力解决中小学生课业负担重、“择校热”、“大班额”等突出问题，解决好儿童早期教育服务问题。

    一面是政府努力为学生减负，一面是教育培训市场整体持续过热，如何平衡两方面的关系，成为社会大众普遍关切的问题。

    有人认为，校外教育应该不同于学校教学，它应该成为孩子发现与发展个人兴趣爱好的场所，而不应该变成只会让孩子做题，培养孩子应试能力的课堂。过多的抢跑教育会给孩子造成心理负担，影响孩子身心的健康发展，也会扰乱学校的正常教学秩序。

    但也有人提出，由于目前人才选拔录用制度没有得到根本转变，仅靠校内教学难以让孩子在激烈的竞争中脱颖而出，只有依靠课外培训班在学生的对思维、理解力、逻辑等多方面进行培训，才能有助于孩子的升学与各种考试。

    面对校外培训市场过热这一现象，是否支持孩子上课外补习班已成为家长热议的话题，对此，你怎么看？

编辑： 唐巧燕
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