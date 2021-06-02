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“我用1小时试填了院校专业组！原来今年可以这样填高考志愿”｜家长日记

2021-06-02 08:54 来源：南方网
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　　阅读关键词【新高考】【选学校】【家长日记】

　　广东作为第三批新高考改革省份，由原来的选学校+专业变成了选院校专业组，普通批次由原来的选15个学校志愿变成了选45个院校专业组志愿。

　　目前，广东各高校的院校专业组还没有最终公布。但有的家长已经在做功课试填，快来看看他是怎么实操的吧~

　　家长日记

　　最近，每天都在留意家长群的推送，有专家在视频号里说到：建议今年考生在选择院校专业组的时候，要肥瘦搭配。还有的专家在微信群讲座上也特别强调了这点。

　　前两天，有前辈给我分享了一份长沙理工大学2021年第三批新高考改革招生专业组的方案，他建议我可以先用这份学会选院校专业组。因为广东省就是第三批新高考改革的省份，参考价值会比较高。

　　拿到这份方案时，我快速浏览了一遍：总共有21个院校专业组，大概有270多个专业。我计算了下：如果用10分钟了解一个专业，就算270个专业不间断研究，也得看45个小时。而这只是一个学校，等到各个学校院校专业组公布了再一个个看，那时间真的完全不够用。

　　于是，趁着孩子回校住宿的几天，陪他一起远程冲刺下——模拟填报一次院校专业组。（他冲刺高考，我冲刺后援团报志愿）主要让我在最终报志愿的时候能够快速挑选。

　　第一，做筛选

　　1.筛选我不能报考的院校专业组。

　　我先筛选掉首选科目是历史的院校专业组，以及再选科目是化学的，剩下11个院校专业组。

　　再筛选掉除了普通类的其它类别招生（国家专项计划、地方专项计划），很快只剩下5个院校专业组。

　　2.标记孩子可能最喜欢的还有最不喜欢的专业。

　　孩子在家时，我们每周末都会互相分享，沟通算是比较紧密的。所以，我很清楚他不喜欢读文科类专业，更喜欢工科类思维的专业，所以我做的是标记，而不是删除。因为我怕我直接删除会影响他的选择。

　　第二，做挑选

　　1.准备好搜集资料的必备材料。

　　半年多来，我一直置顶“广东考试”微信公众号，每天晚上睡前都会刷一下专家空降家长群，生怕遗漏。

　　临近高考，我减少了社交和应酬，每天下午蹲点微信群看看那天晚上有没有讲座，没有讲座的时候就会翻看直播、看看推送，做笔记记录下来，然后积攒之后找机会问问专家。

　　现在，这些笔记都能派上用场了。在进一步做筛选的时候，我准备这四个材料：一是这个学校的排位；二是去官网下载打印学校近三年的专业录取分数；三是打印学校招生章程（学着划重点）；四是电脑打开学校招生网站，方便查资料。

　　2.查分数，标记分数最高和分数最低的专业。

　　这个过程还挺有意思的，也收获挺大的。我原本是想通过官网查找专业数据，但没找到，只能从报考指南里面找；在打开报考指南又不知道怎么才能快速翻到学校那一页，才想起广东考试提出了阅读笔记的建议，可以从招生章程里面找出招生代码，对照学校名称使用。

　　而在填写专业分数的时候，看院校专业组的划分发现了些“小秘密”。我发现了这个学校在划分专业的时候，主要是按学院划分的，而专业组的设置有的会比较杂乱，参和着很多各类型的专业，有的专业组很单纯，是按照类别划分的，有的院校专业组只有四个专业可以选择。

　　而怎么选择更好呢？我也列了几点选择的方法，想周五的时候1对1问一问梁老师，看看这么理解对不对。

　　还有一点想要分享的是，在找资料的时候，我还发现，这所学校的官网有非常详细的专业介绍。

　　它按学院划分，写清楚了专业介绍，培养目标，课程，旁边还有关联的学科。而招生专业组的表单中也是按照学院来划分的，那我了解专业就可以一一对应了，同时，也可以深度了解下这些专业的方向和课程，之后再看其它学校的就会快很多。

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　　当然，也有些疑惑。在学校的招生网首页我就看到了有8个院校专业组的展示，但是跟我手头的资料有点不同，到底该以那个为准呢？纠结了一段时间后，我意识到，现在我只是模拟填报，最终还是以招生目录和填报系统为准的。

高考

　　最后，我选了几个院校专业组出来，做了排序。总算有些理解。期间，还学着广东考试还做了招生章程的划重点。

高考

　　小感悟：

　　上面总共大概花费了1个小时的时间，我有了几点个人思考，也分享给其它家长：

　　1.如果很想冲这所学校，可以多选择几个专业组，而且院校专业组之间是可以错开的。

　　2.选择院校专业组时，对专业的了解程度要求很高。最近也看到群里有很多这方面的讲座，再结合学校官网的资料，效果会比较好。

　　3.如果对院校专业组里的专业不是很排斥，又不想被调剂，可以选择专业比较少且单一的院校专业组。

　　4.如果分数达不到学校，又想冲，可以选择比较冷门的专业所在的院校专业组。

　　5.招生章程划重点，真能提高效率。

　　考考说：

　　这名家长能抓住到今年新高考政策的大变化，还能结合平时的笔记实操尝试，真的很棒。

　　关于新高考政策，大家不妨再细细阅读：↓↓

　　♥ 院校专业组我终于搞明白了！新高考真的要早点研究

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　　之前这名家长也给我们分享的家长日记↓↓来看看吧

　　♥ “我实操填志愿，竟搞懂了几个高考志愿填报逻辑”

　　记者|柯丹洁

　　出品|南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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