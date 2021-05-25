@高三家长，手把手教你高考看重学校，具体如何冲稳保！

今天，先带大家来看看【学校优先】要如何填报志愿。

面对志愿填报这个难题，不同的家庭会有不同的“解题思路”，有的更看重学校，有的更重视专业；有的以大学毕业后的就业为考虑，有的以继续深造为目标……后续，我们将会一一为大家做好解释。

今天，先带大家来看看【学校优先】要如何填报志愿。

学校优先，又称为院校优先。

对于学校优先的考生来说，录取到什么学校才是关键，至于录取到什么专业是次要考虑的问题。

如果有人认为，我就喜欢X大学，无论读什么专业，只要能读X大学就行。他在高考志愿填报的时候，就要采用学校优先的填报策略了。

填志愿最最最重要的基本原则之一就是冲稳保，无论你在哪个批次、用哪种策略都必须要懂得这个原则。

此前，高考志愿填报规划师长今老师在“2021年广东高考招生咨询会”中，以本科普通批次的45个志愿组为例，详细讲解了【学校优先】的冲稳保，本文为大家特别做好梳理。

往下读之前，你最好先准备好基础的资料素材，如，近3年的投档情况。

还没收集好近3年的投档情况，快在“广东考试”微信公众号后台回复【投档】，马上下载文档。

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用多少个志愿来“冲”比较合适？

长今老师建议，可以选出10-15个院校专业组来“冲”。

哪些院校专业组适合“冲”？

小冲的话，学校可以选择考生省排位达到或接近心仪高校近3年最低投档排位0-2次

专业要选择近3年专业录取分在中低分段的专业所在的专业组填报。

大冲的话，学校可以选择考生省排位距心仪高校近3年最低投档排位有一定距离，但该校近3年的低分段不热门专业，如能接受，可作为大冲学校

专业可选近3年专业录取分在低分段专业所在的专业组填报。

哪些院校专业组不能“冲”？

如果这个专业组里有你非常不喜欢、不想读、不认可的专业，那么这个专业组就建议别冲了。

用多少个志愿来“稳”比较合适？

长今老师建议，可以筛选出10-20所来“稳”。

哪些院校专业组适合“稳”？

学校可以选择一些考生省排位应达到心仪高校近3年最低投档排位

专业可从近3年专业录取分在中低分段专业里，选考生省排位能录到的专业所在专业组填报。

用多少个志愿来“保”比较合适？

长今老师建议，可以筛选出10-20所来“保”。

哪些院校专业组适合“保”？

学校可从考生省排位须远远达到心仪高校近3年最低投档排位，保底学校最好选招生计划较多的本省院校。

专业可从近3年专业录取分在高中分段专业里，选考生省排位能录到的专业所在的专业组填报。

长今老师反复提醒，保底的志愿组一定一定要注意！！！

保底学校很重要，一定要保得住，你才可以大胆“冲”。如果说你底都没兜住，冲也没冲进去，风险就大了，你会直接就到征集志愿，会非常被动。

再次提醒！今年广东是以院校志愿组为投档单位，跟往年以院校为投档不同，所以，今年在筛选了心仪的学校和专业之后，最终要根据2021年“大厚本”公布的志愿组的分布来填志愿。本文更重要的是教大家如何去提前做好筛选！！！

学校优先，院校志愿组怎么排序？

根据上面说的方法，筛选出了冲、稳、保学校和专业组，院校志愿组要怎么排序呢？

在上面筛选的资料基础上，你还要看看专业组对首选科目和再选科目的要求，再一次筛出你可以填报的专业组。

若干院校专业组的排序可按考生个人喜好依次排列。

每个专业组中选出6个专业，这6个专业的排序取决于高校专业录取规则。

简单的说，如果你喜欢中山大学，你可以把中大志愿1、中大志愿2、中大志愿3等多个院校志愿组都填集中填在一起。前提是这些志愿组里的专业都是你能接受的！

出品|南方青春高考季

记者|翁子盈

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库、高考志愿填报规划师 长今