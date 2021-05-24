选择广工华立学院的10个理由，第一个我就心动了！

广东工业大学华立学院建于1999年，2004年经国家教育部批准，成为广东省首批本科独立学院之一。

广东工业大学华立学院建于1999年，2004年经国家教育部批准，成为广东省首批本科独立学院之一。学校座落于广州市增城区，校园占地近千亩，开设了34个本科专业，共有9个二级教学单位，在校全日制本科生17800余人，是一所以工为主，工、经、管、文、艺术等学科协调发展，毕业生就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。

实力雄厚

“中国十大名牌独立学院”

“广东省民办高校就业竞争力十强”

“广东当代民办教育突出贡献奖”

“应用大学（独立学院）TOP100（2020）综合指数排名全国第36名”

地理位置优越 校园风景如画

地处一线城市广州市增城区，半小时直达市中心，毗邻国家级高新技术产业开发区，位于粤港澳大湾区核心地带

中西合璧的现代建筑群

绿波荡漾的华立湖

连绵飘香的荔枝林

红墙蓝瓦的图书馆……

应用型人才培养特色鲜明

华立学院是一所工学为特色、经济、管理、文学、艺术等多学科协调发展的应用型本科高校。学校的办学定位是培养适应社会经济发展的高端应用型人才。因此，学校着重围绕区域经济发展，尤其是粤港澳大湾区经济发展建设所需要的高端应用型人才来开展专业设置、课程体系优化及课程建设,在教学过程中，注重理论与实践相结合、专业知识与专业技能相结合、课堂教学与企业实习和社会实践相结合。学校已成为培养高端应用型人才的摇篮，每年为大湾区区域建设发展输送大批人才。

独特的教学模式：“两定四选”

当前高等教育提倡发展新工科、新文科，其核心是通过学科交融，探索多学科协同育人的人才培养模式，为我国经济社会发展提供有力的人才支撑，尤其是为我国产业发展和国际竞争提供大批卓越工程科技人才。学校董事长亲自倡导的“两定四选”课程设置，即对所有华立本科学生实行必修“哲学”“人工智能”两门课程，并在学校现有的几大学科中跨学科选修四门课程，以此来对学校工科学生加强人文素养的培育，对人文社科学生强化对科学技术基础知识的学习，全面提高学校学生的综合素质。

名师聚集

华立学院拥有一支从高校刚退下来的教授队伍，他们不乏从国家985高校或省属重点高校过来加盟的知名教授，他们不仅掌管着我们的学科专业建设，还身体力行地为本科生授课。我们同时还聘请了一批知名企业的专家为学生授课。在普通本科高校，知名教授、专家为本科生上课，实属难能可贵。学生在校四年，毕业离校后可能记不住校长是谁，可他们会记住给他们上课的老师，尤其是他们心目中的好老师。

区域50强、国际500强是你实习的地方

学校自2009年起实行教学模式的改革，强化实践教学体系建设，建设知识体系、技术技能体系一体的产教融合、校企合作、协同育人实践教学体系。目前，校外实践基地数量超过500家，覆盖了全校所有专业。现已形成以世界500强等大型、知名企业为龙头，行业50强等领先企业为主体的校外实践基地，为学生实习与就业提供了强有力的坚实平台。

就业前景广阔

华立学院是一所工学为特色、经济、管理、文学、艺术等多学科协调发展的应用型本科高校。学校的办学定位是培养适应社会经济发展的高端应用型人才。因此，学校着重围绕区域经济发展，尤其是粤港澳大湾区经济发展建设所需要的高端应用型人才来开展专业设置、课程体系优化及课程建设,在教学过程中，注重理论与实践相结合、专业知识与专业技能相结合、课堂教学与企业实习和社会实践相结合。

通过国际高校联合培养，让你四年斩获两个学士学位

学校的国际学院与英国、加拿大、美国、澳大利亚、马来西亚、泰国等国家的三十多所知名高校签订了联合培养协议，设置3+1、2+2中外双学位项目，涵盖全校7个本科二级学院的数十个专业，有意愿出国留学的同学都可以报名申请。我们首先将国际合作高校的课程嵌入学校课程计划，学生后期再前往国外联合培养高校继续学习1-2年，通过学分互认，国际班学生4年可同时获得学校和国外合作高校两个学士学位。

丰富的课外活动让你心动

近5年，学校学子参加全国大学生各类专业竞赛获奖国家级超过100项，省级近500项。最具代表性的是在国家级大学生A类竞赛“挑战杯”中，华立学子作品每年入围全省决赛，成为学校应用型人才培养对外的一张“名片”，成果比肩公办高校，获奖数名列民办高校前茅。

在体育运动方面，学校在广东省第十届大学生运动会乒乓球比赛中，获得女子单打、双打、团体冠军，男子单打亚军，总分位列全省第二；刘漫婵同学参加全国轮滑锦标赛并作为主力、队长获双排轮滑球冠军，轮滑阻拦冠军，单排轮滑球冠军，并将代表中国国家队出征2019年世界轮滑锦标赛，并被选入中国冰球跨界跨项集训队，准备代表国家冰球队参加2022年北京冬奥会。同学们所取得的优异成绩，无不体现出华立文化和华立精神，也是召唤有特殊才艺的同学加盟华立，展示你们的才华。

合理的男女比例，男女同学相识相知的好地方

华立学院近1.8万学生中，男生占约55%，女生约45%。在一所具有工科特色的学校里，这样的男女生比例是很难得的，这种男女生比例也是非常合理的。从高校的育人环境来讲，男女生的比例对于青年大学生的成长极为重要，有利于学校开展各种活动，丰富校园文娱体育生活。大学生处于学习与人交往、与异性交友的阶段，因此，平衡的男女生比例，还有利于男女同学在生活上相识相知，学业上互为促进。

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