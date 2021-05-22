“我实操填志愿，竟搞懂了几个高考志愿填报逻辑”|家长日记

今天的家长日记的讲述着，是自己实操了一遍志愿表，他说竟然发现了很多之前没想过的信息，他的情况是不是跟你一样呢？

进入高考仅剩下不到20天的时间，对于家长而言，也是最后的冲刺阶段。

今天的家长日记的讲述着，是自己实操了一遍志愿表，他说竟然发现了很多之前没想过的信息，他的情况是不是跟你一样呢？

（以下是他的内容经整理后节选）

这段时间，每天晚上睡前都会看看家长群有什么新信息，新东西。考考发的几个视频对我触发还挺大，其中一个专家说： 提前批有多一次投档的机会，可以冲一冲。 最近帮小孩报名了几所综合评价的高校。我决定要利用这次机会，模拟填报一下这个批次的志愿。

之前听了几场讲座，这次 我从四个思路来填的 ：一是研究提前批填志愿的方法，二是准备填志愿对应的资料；三是试着填志愿表；四是拿着填的志愿表问问专家的意见。

第一步：研究提前批填志愿的方法。

我看了之前已经收藏的2021年高考政策的文件，同时也打印了高考志愿表，想看看我可以填哪些学校，要选择几个学校。 之后，我又翻回了之前广东考试推送到的文章，对提前批次有一定的了解，知道了可以填报的类别。

第二步：准备填志愿对应的资料。

有篇文章说，要看批次有哪些学校可以报考，就要去查查它之前的最低投档，看看往年的学校还有分数，然后临近填志愿的时候再看看大厚本和学校招生章程有没有变化。

按照之前看直播做的搜集笔记： 我打开省考试院的官网，在搜索栏搜索【投档】两个字，找了很久，数据怎么都找不全，特别混乱，关键词也搜不了，时间也是乱的，越着急越烦躁！

想去家长群问问看有无现成的数据分享，发现好多家长也跟我一样苦恼，找不到数据。

有人说：茫茫数据的海洋，不知道从何找起，快瞎了。有的家长发出来一个有很多数据的公众号文章，说可以去那里找。还在窃喜的时候，有的家长就发出了警告，建议还是要去权威的地方看看。

有热心的家长贡献了自己找资料的经验： 官网左上方有一个时间排序的查询，点击那里就能查到，更直接的方法，还可以去公众号搜索关键词。

我首先尝试了网页找，果然能够找到。

后来又去了省考试院的官微搜索【投档】这个关键词，发现了很多和投档相关的信息，需要进一步筛选； 我继续尝试搜索【投档 提前批】这两个关键词，果然很快就看到了这几年提前批投档的情况。

我赶紧整理出来，还在微信上做了收藏， 知道了各个批次的投档线，也就知道了各个批次可以报的学校和可能到达的投档分，看学校官网就可以找到对应的专业。

第三步，填志愿表。

桌上摆放着三份材料， 一是提前批三年最低投档线的名单，二是模拟填报志愿的时候发的志愿填报指南，三是高考志愿表。

我是这么用的，提前批2020年最低投档线的名单里面，找出可能可以报的学校名字，勾选出来，然后去看看2019年和2018年的，对比综合下；然后从志愿填报指南里面，找出学校对应的专业名称，也勾选出来；然后去研究这些学校和专业，填进准备好的志愿表里。

从志愿表中，我看到今年非军检院校可以报20个志愿，我数了一下，2020年提前批非军检的投档线，有60个学校可以报，粗略看了下广东好多好学校可以报，有的排位去到很后，11万多、13万多都有。如果今年还是一样的话，那被录取的几率会非常高吧。我选了3万以下的所有学校，就像老师说的，可以冲一冲名校，反正都填上。

仔细看发现了很多信息和很多疑惑，我赶紧记录下来，想着自己再查查或者问问前辈。

第一个问题是：深圳大学有两个院校代码。我立马想到之前在群上听过一个讲座，老师说学校两个院校代码可能是专业不同或者是国际项目，一定要看目录。我发现果然是这样的，在2020年非军检深圳大学院校代码不一样的因为一个是师范类专业，一个是护理。

我还发现非军检院校专业最多的是华南农业大学，好多学校还是以师范类专业为主，其次是护理专业。

第二个问题是：我发现有的学校最低投档排位和报考指南上的排位是不一样的，比如，广大和广外。

后来，在群里问了专家才知道，这种情况可能是因为这个学校可能有被投档的考生因为专业不符或者不服从调剂被退档了，这样的学校参加了征集志愿。比如说，提前批非军检院校在第一次投档后，省考试院有一个征集计划出来，考生就可以再去填一次，再去补录。专家说，家长参考数据还是要以最新公布的志愿填报指南上的数据为准。

经过一系列的操作，我好不容易挑选出了10个学校来填，并都勾选了服从调剂，我又觉得直接填在纸质志愿表很不方便，就把学校都写在数据里做成表格，这样以后要调整也方便些。

第四步，问专家。

我在的家长群非常活跃，总是不定期有一些活动专家来开讲座，还有一些线上的公益1对1咨询。抱着试试看的想法，我把填的方案发给了上次咨询过的梁老师。果然非常热心地得到解答。

老师也给了我几个建议，我觉得还是很有参考意义的，希望其它家长也不要盲目地报考， 不是报的越多就越好。因为如果报名了非军检和综合评价，一旦投档了，也服从专业调剂的话，就不会退档了，就不会到综评了。

这让我想起了后来看到的推送有讲到，仔细琢磨后，终于明白了是这个意思。

所以我觉得非军检院校如果专业不是非常喜欢的话，也可以不服从专业调剂的。后来也看到有文章有讲解。

小分享

我觉得自己这次通过实战，收获了很多，建议其他家长也可以一起来试试看，现在还是有机会试错的。

我也总结了几个经验，觉得现在时间都非常宝贵，和大家分享，不要踩坑：

1.提前批次一般是专业定向很明确的。

2.提前批我觉得可以不勾选服从调剂，如果不勾选，被退档了还可以录下面的特殊类型批次（比如综合评价），或者录下面的普通类批次。

3.找数据资料的时候可以通过省考试院官微找，这样更快更全。

4.遇到问题一定要多问，还要提前尝试，然后就是现阶段还是要多听一些有价值的讲座，比如上次在群里就听到一个老师讲选学校和选专业策略和方法，多积累还是很有必要的。