别懵！带你快速读懂“2021广东新高考填报政策”|柯大侠阅读笔记

希望对考生和家长有所帮助。

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今天，广东2021年新高考方案正式公布，瞬间点燃了家长群的讨论热情。他们说：

“大家都蒙”

“2021年填报志愿太难”

“45个平行志愿，填到手抽筋”

“文件里的字都认得，但却读不懂”

……

别慌也别懵，柯大侠带你一点点读懂“2021广东新高考政策”里，你最需要知道的东西！希望对考生和家长有所帮助。

一、志愿数变多，最好扩大收集各批次目标学校和专业的范围

1.按照新高考政策文件，2021年总体志愿数大幅增加。柯大侠帮大家数了一下，目前“提前批+普通批次+专科”超过184个志愿数，较往年大幅增加。

2.2021年填报指南上将对学校办学性质明确标注“公办、民办、独立学院、中外合作办学、内地与港澳台地区合作办学”，更便于考生决策。

3.接下来，考试院将会公布在粤招生高校上一年各专业招生录取最低排位及分数，可作为参考。

二、要重视院校专业组的选择，大概率只有一次机会

1.一个院校可能有多个院校专业组了，考生按“院校专业组+专业（类）”的方式填报志愿。每个院校专业组包含6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

2.院校专业组与考生选考科目相关，考生一定要按照自己高中选考科目看清所对应的院校专业组。

第一步：要看首选科目（仅物理、仅历史、物理或历史均可）；第二步：要看再选科目：认准”且“”或“”均“”无要求等字眼“。

3.在同个批次中，院校专业组只有一次选择的机会。因为专业调剂时，只能在同一个院校专业组未完成计划的专业内调剂。

三、要重视专业调剂，最好勾选专业服从调剂选项

1.往年数据只能作为参考依据之一，但不能作为直接衡量标准。

（1）原来是文、理科招生，现在按普通类（物理）、普通类（历史）招生，各选考科目人数等发生了变化

（2）大部分批次的志愿数增加（如：非军检的师范类原来是设6个平行志愿，2021年新增至10个平行志愿。）

（3）军检院校录取模式由顺序志愿变为平行志愿

2.如果不服从专业志愿调剂，不符合专业录取条件（身体条件、文化课成绩、单科成绩等要求），或投档到某院校专业组后因故退出，会有退档风险。

3.退档后只能等补录或者调到下一批次线。

四、体育生与艺术类合并，不分选科看总分排队录取

1.体育生与艺术类合并，统称艺体类。艺体类不分物理、历史，选考物理与选考历史的艺体类考生一起排队，总分高者优先。

2.提前批（本科提前部分）志愿数较往年减少，且只针对参加校考的考生，艺考生需要特别关注1月-2月的艺术类校考。

3.艺体类统考本专科志愿数比往年增加，加大考生选择权。

4.同批次普通类与艺体类不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。

五、特殊类型考生可参考往年文理科投档线

（1）在本科提前批次

（2）特殊类型有4类（高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价），只能选择其中一类进行填报，不得兼报

（3）按照按普通类（物理）、普通类（历史）划分，考生可参考原来的文科和理科投档线。仍需结合学校招生计划等实际情况填报。