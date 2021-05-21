“对照这四种方式，我感觉高考选学校时思路清晰多了~”

暨南大学艺术学院党总支书记、研究员，原暨南大学学生处长、招生办主任黄跃雄，为大家详解选大学的具体方式。

“如何根据自己的分数，选择适合自己高考志愿诉求的学校？”

“孩子已经有明确要学的专业了，那对应的学校怎么选？”

“学生成绩还不错，只想冲进名校，需要着重关注什么？”

本期专家|原暨南大学学生处长、招生办主任黄跃雄

给你听得懂、学得会、用得上的高考升学小知识

有数据显示，目前我国本科及高职层次的院校达2000余所，如何在这么多的学校筛选出自己心仪的学校，的确是件非常不容易的事情。

在上期的线上沙龙中，我们邀请到暨南大学艺术学院党总支书记、研究员，原暨南大学学生处长、招生办主任黄跃雄，为大家详解选大学的具体方式。今天，一起来听听吧~

一是以学校实力为中心

按大学实力来选（各种排名，教授、重点学科），“宁做凤尾，不做鸡头”，比较适合专业不固定的学生，或者将来就业要求综合素质高的学生。

二是以学科为中心

按照学科实力来选学校，如教育部第四轮学科排名，教育部国家双万计划来选学校。例如光学工程专业的考生，如果按照第一种方式来选学校，肯定选择清华大学，但如果按照实力，会选浙江大学、华中科技大学等。比较适合专业思想稳固，将来在专业技术领域发展的学生。

以学科为中心的选择学校呢，就要看考生对专业的这种认识度，也就是说，他的兴趣是不是在某一个很具体的专业上，如果是的话呢，我建议考生更多是从学科的实力，围绕着学科的实力来进行选择学校。

三是先学校后专业

这种呢，就是你兼顾了上面所讲的两种考虑，先选择好学校，再在里面挑选自己感兴趣的一些学科。简言之，就是先按照学校的实力确定学校后，在按照专业实力选专业。

四是特色法

选择有特色的大学，在行业内有影响力的大学。这一点也比较重要，因为有一些大学在行业里面它是很有影响力的，这个对学生将来的成长和成才很有帮助。高考

黄跃雄老师还想跟大家说的是，在高考填报志愿中，选大学、挑专业，同时录取到自己心仪的大学和专业，那是理想化状态。

如果你说学校的满意度要高一点，可能就要牺牲这个专业的满意度，如果你对专业的满意度要求高一点，那么你可能要牺牲这个学校的满意度，这里面存在一个相对的均衡性。

本期互动 ：你家孩子选大学会按照哪种方式来填报呢？