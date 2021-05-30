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别选错高校啦！校名相近，培养目标可不一样！

2021-05-30 09:30 来源：南方网
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　　去年有一个高分考生被民办学院录取的案例：

　　一名分数为632分，省排名为7411的考生，被电子科技大学成都学院录取了。很多人猜测，这名考生应该是想报电子科技大学，而这所学校也是才成都，只是它是985.211大学。

　　如果真是这样，那很可能他没搞清楚学校的办学性质。

　　随着办学性质不同，其培养方向、学费和录取分数都会有大大的不同，千万别搞错了！

　　我国有这4种办学性质

　　1.公办

　　2.民办（独立学院）

　　3.中外合作办学机构

　　4.中外（含内地与港澳台）合作院校

　　办学性质在哪里看？

　　1.查看学校招生章程。

　　公办：

　　民办（独立学院）：

　　民办：

　　中外合作办学机构：如：宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学等

　　中外（含内地与港澳台）合作院校：如香港中文大学（深圳）、北京师范大学香港浸会大学联合国际学院等

　　2.查看《广东省普通高等学校招生专业目录》（大厚本）标识。

　　填报志愿时，用3个方法甄别：

　　1.学费不同：

　　公办：1万以内或免费

　　民办（独立院校）：1万-3万不等

　　中外合作办学机构、中外（含内地与港澳台）合作院校：上万元不等

　　2.分数不同：

　　按正常情况，公办和民办院校的分数也会有所不同。

　　3.培养目标和专业培养方向有不同：

　　公办：

　　其大部分优势专业会倾向于研究型，其深造率会普遍偏高。

　　民办（独立院校）：

　　在人才培养方面更加贴近市场需求，很多院校会采用校企联合培养的方式，培养高技能、复合型、应用型人才，就业率及专业对口率占明显优势。

　　中外合作办学机构、中外（含内地与港澳台）合作院校：

　　更注重培养具有国际化视野的高层次人才，学生毕业后更倾向去中外合资企业，其学生深造率也普遍提高。

　　提醒：

　　截至目前，广东省部分独立学院转设成民办院校，已转设的民办院校共有10所，2021届考生在报考的时候要多加留意，认清学校院校代码（点击了解：如何通过学校官网快速了解学校？），以免因校名混淆而报错。具体名单如下：

　　华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院；

　　广东工业大学华立学院转设为广州华立学院

　　中山大学新华学院转设为广州新华学院；

　　吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院；

　　广东海洋大学寸金学院转设为湛江科技学院；

　　广州大学松田学院转设为广州应用科技学院；

　　广州大学华软软件学院转设为广州软件学院；

　　广东财经大学华商学院转设为广州华商学院；

　　中山大学南方学院转设为广州南方学院；

　　东莞理工学院城市学院转设为东莞城市学院

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　　记者|柯丹洁

　　出品|南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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