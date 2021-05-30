别选错高校啦！校名相近，培养目标可不一样！

随着办学性质不同，其培养方向、学费和录取分数都会有大大的不同，千万别搞错了！

去年有一个高分考生被民办学院录取的案例：

一名分数为632分，省排名为7411的考生，被电子科技大学成都学院录取了。很多人猜测，这名考生应该是想报电子科技大学，而这所学校也是才成都，只是它是985.211大学。

如果真是这样，那很可能他没搞清楚学校的办学性质。

随着办学性质不同，其培养方向、学费和录取分数都会有大大的不同，千万别搞错了！

我国有这4种办学性质

1.公办

2.民办（独立学院）

3.中外合作办学机构

4.中外（含内地与港澳台）合作院校

办学性质在哪里看？

1.查看学校招生章程。

公办：

民办（独立学院）：

民办：

中外合作办学机构：如：宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学等

中外（含内地与港澳台）合作院校：如香港中文大学（深圳）、北京师范大学香港浸会大学联合国际学院等

2.查看《广东省普通高等学校招生专业目录》（大厚本）标识。

填报志愿时，用3个方法甄别：

1.学费不同：

公办：1万以内或免费

民办（独立院校）：1万-3万不等

中外合作办学机构、中外（含内地与港澳台）合作院校：上万元不等

2.分数不同：

按正常情况，公办和民办院校的分数也会有所不同。

3.培养目标和专业培养方向有不同：

公办：

其大部分优势专业会倾向于研究型，其深造率会普遍偏高。

民办（独立院校）：

在人才培养方面更加贴近市场需求，很多院校会采用校企联合培养的方式，培养高技能、复合型、应用型人才，就业率及专业对口率占明显优势。

中外合作办学机构、中外（含内地与港澳台）合作院校：

更注重培养具有国际化视野的高层次人才，学生毕业后更倾向去中外合资企业，其学生深造率也普遍提高。

提醒：

截至目前，广东省部分独立学院转设成民办院校，已转设的民办院校共有10所，2021届考生在报考的时候要多加留意，认清学校院校代码（点击了解：如何通过学校官网快速了解学校？），以免因校名混淆而报错。具体名单如下：

华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院；

广东工业大学华立学院转设为广州华立学院

中山大学新华学院转设为广州新华学院；

吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院；

广东海洋大学寸金学院转设为湛江科技学院；

广州大学松田学院转设为广州应用科技学院；

广州大学华软软件学院转设为广州软件学院；

广东财经大学华商学院转设为广州华商学院；

中山大学南方学院转设为广州南方学院；

东莞理工学院城市学院转设为东莞城市学院

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