锁定广州华立科技职业学院！8395个夏季招生计划等你来

该校夏季招生计划：8395，其中省外计划830，省内计划7565。看到这里，你一定在想“如果我报读了这所学校，会获得什么呢？”

校内风景如画，食宿条件优越，校园生活丰富；

专本同校，学历提升途径通畅；

近五年来学校平均就业率超过97%……

这里就是广州华立科技职业学院！

该校夏季招生计划：8395，其中省外计划830，省内计划7565。看到这里，你一定在想“如果我报读了这所学校，会获得什么呢？”快来一起往下看吧~

计划多录取率高

全欧式风格高颜值校园令人向往

广州华立科技职业学院现有广州和云浮两个校区，总占地面积938亩，教学仪器设备总值超过1.1亿元，馆藏纸质图书120多万册。

走进位于增城的广州校区，一栋栋全欧式风格的建筑和精心设计的校内风景让人眼前一亮，流连忘返。校内大型学生餐厅、西餐厅、咖啡厅、购物中心、银行、医务室等一应俱全；学院周边的乐活小镇、华立街为学生提供了餐饮、休闲、健身等场所，方便了学生日常生活，同时提供了大量勤工俭学的机会。值得一提的是，以学校学生为主体的创业街延伸在学生宿舍群内。

学生宿舍实行公寓化管理，有4人和6人间等，宿舍100%配备空调、独立卫生间和浴室（按时供应热水）、阳台、直饮水、独立电脑桌、衣柜等。宿舍内每人拥有独立网络接口、无线WIFI全校覆盖。

学校的社团文化活动也十分丰富，拥有跆拳道协会、摄影协会、轮滑协会、街舞协会、国标舞协会、书法协会、网球协会、武术协会等40多个协会。学院还定期举办华立之星大奖赛、科技文化节、社团文化艺术节等社团文化活动，张扬个性，展示才华。

据介绍，学校近年来不断进取，办学取得可喜成绩，先后获得“全国先进办学单位”、“广东省十佳民办院校”、“最具品牌影响力高校”和“最具综合竞争力民办高校”称号等多项荣誉。2018年在中国高职高专院校竞争力排行榜中位列广东省民办高职院校第五名，在全国1386所高职高专院校中排名第350名。

专本同校 学历提升途径畅通

专、本、硕、博连读国际班可获国际知名大学学位

广州华立科技职业学院与广东工业大学华立学院同属华立教育集团，专本同校，资源共享，具有专插本得天独厚的优势。

学生入读该校后，可在第三年参加本科插班生考试，深造2年后获取全日制本科学历。学院充分利用校内外教学资源，由广东工业大学华立学院相关专业老师进行考前辅导，考试通过率高。每年考取广东工业大学华立学院学生近200人，近几年，考取广东工业大学华立学院学生1000多人。

此外，学校与华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学等高校联合举办自考本科沟通班，新生入学即可报名参加该班学习和考试。在考研、考公务员、职称评定、出国留学等方面享受普通高校本科毕业生同等待遇，同时该校开设的相同或相近课程可以免考。

学校广泛开展对外交流合作,与全球30余所知名大学建立联系，现已与美国中西州立大学、英国北安普顿大学、马来西亚城市大学等14所高校签订了合作协议，开展了设立海外研习基地、联合培养、学分互认、中外合作办学、师资培训等多种形式的交流与合作,促进了人才培养质量和国际化程度的提升。

据悉，该校与马来西亚城市大学合作开展环境艺术设计、视觉传达设计等专业专本硕博连读合作办学项目。前两年在广州华立科技职业学院就读，与马来西亚城市大学共同设计课程，互认课程，互认学分。后几年赴马来西亚城市大学就读，修完马来西亚城市大学课程可获得马来西亚城市大学本科、硕士、博士学位，学历教育部认证。

首创“PAMEAP核心素养提升课程体系”

近五年来学校平均就业率超过97%

校园学校坚持秉承“厚德、务实、强能、创新”的校训，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以就业创业为导向，以学生成才为目标，构建了以素质培养为基础,以能力培养为核心的人才培养模式，以哲学、工程、人工智能、商务、美育/艺术和体育六类课程教学改革为引领，首创了“四必二选”的“PAMEAP核心素养提升课程体系”，推行学生第二课堂成绩单制度。

目前，学校内涵建设初有成效，现有省级重点专业1个、省重点实训基地2个、省级精品课程2门、省级各类教学研究和改革项目78项。

学校搭建了16个校内专业技能竞赛平台，每年举办专业技能节，近五年累计参赛学生超过12000人，学生参加省级以上技能竞赛获奖300多项，其中一等奖29项，二等奖83项。毕业生适应性强、动手能力强、综合素质高，近五年来学校平均就业率超过97%，一直稳居全省高校前列，用人单位满意度超过97%。

学校积极探索“产教融合、校企合作”的协同育人机制，专业链主动对接产业链，校企共建校外实习基地300余家，先后与阿里巴巴、比亚迪、神州光大、讯方、富士康、广汽、北汽集团等国内100余家知名企业开展了深度合作，开设了“订单班”、“现代学徒制”、“实验班”等20余个特色班。

15个科研平台9大创新团队

100名创业导师团队为精英学子提供双创精准培养

该校重视科学研究，积极引进高层次人才，努力打造“项目＋平台＋团队＋成果”的科研战队模式，成立了云计算平台下大数据应用研究所等15个科研平台和智能制造、土木工程等9个创新团队。截至2019年6月，获得教育部产学研创新基金项目4项；教师公开发表论文520余篇；申请国家专利186项，获得授权135项，其中实用新型授权专利71项。

鼓励创新创业的广州华立科技职业学院，有着建筑面积10000多平方米的创业学院，还组建了100名创业导师团队，面向全体学生进行创新创业通识教育，面向精英学生进行创新创业精准培养。

此外，学校遴选了80余个项目团队入驻，成功孵化工商注册公司32家，创业园被授予“广州市众创空间”、“广东省高校电子商务人才孵化基地”等称号。2016年学校获评“全国创新创业教育文化建设奖”。

办学21年成绩斐然

为社会输送了4万余名高素质技能人才

始建于1999年6月的广州华立科技职业学院，至今已有21年办学历史。其广州校区坐落于全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区的广州增城区，交通便利、四通八达；云浮校区位于云浮高新技术开发区内，具有对接产业的天然优势。

学校实建有新工科实验楼、大商科实验楼和公共基础实验楼，搭建了电气工程与自动化、机械设计制造及自动化、智能建造、大数据与智能计算、智慧物流等五大实验实训中心和大商科、数字媒体艺术两大公共实训中心。

据介绍，该校现有全日制在校生17000余人，设有电力与智能制造学院、计算机信息工程学院、城建学院、艺术与传媒学院、国际贸易与外语学院、管理学院、会计学院、健康学院和马克思主义学院共9个二级学院，开设了涵盖工科、经管、文学、艺术、医学、教育等学科的46个专业及方向。

学校现有专任教师中具有高级职称者达35%以上，具有博士、硕士研究生学历者占45%，双师型教师超过40%。聘请的行业资深专家、专业技术人员和知名学者深度参与专业建设和教学工作。

学校主动对接战略新兴产业，打造了电力与工业自动化、建筑艺术与工程技术、信息技术、大商科和艺术设计与传媒等五个重点专业群，累计为社会各行业输送了4万余名高素质专业技能、技术人才。

据介绍，2017年学校升本计划成功纳入广东省“十三五”高校设置规划。在升格本科的战略驱动下，学校二期建设工程全面启动，规划了图书馆改造、实验室建设和校园环境提升等工程项目74项，目前已全部进入验收使用阶段，为改善办学条件，达到升本硬件要求奠定了坚实基础。

乘着国家职业教育的改革东风，广州华立科技职业学院坚持“面向市场、因材施教、职业为本”的办学方针和“根植职业教育、深化产教融合、打造创业特色”的办学思路，以创新强校工程建设为抓手，以申办职业本科教育为动力，应势而谋，因势而动，顺势而为，上下合力，聚焦内涵，指向提质，找准工作切入点和着力点，在落实推进上下功夫，扎实推动学校各项事业迈上新台阶。