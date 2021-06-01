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划重点！快速带你读懂高校招生章程！|柯大侠阅读笔记

2021-06-01 09:06 来源：南方网
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　　阅读关键词：【新高考】【选学校】

　　“明明分数达到了学校分数线，也按照志愿填报的思路（冲稳保）的顺序填报了，为什么还是被退档了？”

　　这很大程度是因为家长在填志愿的时候忽略了查“招生章程”这一环节！在填志愿时，填了自身条件明显与院校招生章程要求不符合的院校专业志愿，导致被退档。

　　近日，学校2021年招生章程陆续公布，招生章程重点看什么？在填志愿时，哪些关键点可以从招生章程中找到？下面，柯大侠拿着志愿表和学校招生章程带你划重点！

　　柯大侠为大家总结了高校招生章程涉及到的要点：

　　下面，结合高考志愿表中的信息，以暨南大学2021年招生章程为例，我们来试着解析！

　　一、在高考志愿中哪些批次可以填？看2方面：

　　1.看高校招生批次

　　2.看院校办学层次

　　综上所述，我们发现，暨南大学可以填在本科批次招生，办学层次是本科、硕士研究生、博士研究生，所以适合本科后有升造意向的考生。

　　二、确定是否填在批次中的挑选院校专业组，看七个方面：

　　1.看学校名称

　　2.看办学性质

　　3.看招生代码

　　4.看学历学位证书

　　5.看学校地址

　　6.看报考条件

　　7.看调档比例

　　通过上面几个要点，我们可以总结成一段话：

　　暨南大学是全日制综合性大学，是双一流大学；在本科批次招生；填志愿时，填院校代码是：10559；拿的是学历学位证书；报考条件有两个：一是英语的考生才可以报考；二是学业水平考试要达到合格。

　　三、确定专业的填报顺序和填报条件，看四个方面：

　　1.看专业录取规则

　　2.看专业计划

　　3.看专业录取具体要求/限定条件

　　4.看专业对应的学费

　　通过上面几个要点，我们可以总结成一段话：

　　暨南大学是采用分数优先的方式，要把自己喜欢的又热门的专业填前面去冲，切记不要把自己不喜欢的专业填在最前面；分专业的计划要看学校专业目录；学校承诺勾选了服从调剂，就可以不被退档；有个别专业（艺术类、建筑类）有专业录取要求；入校后还要做体检，如果体检结果与高考体检结果不符，导致不符合专业要求，则会被调剂；学费会因专业不同而有变化。

　　四、其它招生政策

　　1.奖助学金

　　2.招生咨询热线

　　3.加分政策

　　你学会了吗？如果有目标院校，不妨从学校官网或官微下载招生章程，自己划重点总结起来吧！

　　【出品】南方青春高考季

　　【记者】柯丹洁

编辑： 罗予岐

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