大家都在问|我家孩子八省联考排名是xxxx,能报考哪些学校/专业呢？

来看看，这些问题你都明白了吗？

去年，为满足疫情期间考生、家长对高考升学、志愿填报的信息需求，我们举办了“广东高考线上咨询会”，组织在粤招生的百所院校及各领域高考升学专家入驻线上平台，发布招考信息、提供私信咨询服务，方便考生及家长在线“云咨询”，活动受到了广大学生、家长的欢迎。

今年，线上咨询热线已开启！

“广东阳光高考公益专家库 ——2021高考升学答疑线上活动”已于5月初上线，特邀各领域高考升学专家在线“坐诊”，1对1实时答疑。

到目前为止，已有3位资深志愿填报专家开启了4场限时在线咨询活动。

今天，考考就为大家整理出了这4场线上咨询的热点问题TOP5！

来看看，这些问题你都明白了吗？

问：今年是广东新高考第一年，志愿填报要特别注意哪些方面？

答：新高考志愿模式下，以院校专业组投档，可填报的志愿增多，就需要考生设置各个志愿时候，切忌“扁平”，冲稳保三档志愿都要有，最好能提前做好模拟志愿填报！另外，如果想减少误差，需要综合其他因素，如院校专业实力、近三年录取分数线、招生计划、专业选考人数和要求等等，提前了解好高校的招生章程等数据，综合而定。

问：高考填志愿时，如何做到冲，稳，保，垫？

答：这里主要考虑结果维度的问题，要看看你的分数配位区间在哪里？不同的区间”冲稳保垫“的上下限都是不一样的，而且还好考虑孩子的个性特质，职业生涯规划，学科优势等问题。

问：提前批分军检类和非军检类，可以同时填报吗？怎么样录取？提前批里被退档之后会怎样？

答：提前批分军检类和非军检类可以同时填报。

提前批里，如果军检专业未录到且不服从调剂，档案会退到非军检院校，如再没录到且不服从调剂，还会退到下面专项计划、特殊招生这几级，一级一级来录，都没录到且不服从调剂，直接参与后面普通批录取。

问：院校投档数大于计划数，是否服从调剂也有退档风险？

答：事实上，绝大多数高校都在招生章程中明确规定，只要考生服从专业调剂且没有限制条件，就不会退档。

平行志愿可以大大降低退档风险，但是仍然存在一定的退档风险，这个风险主要来自于考生自身条件和填报的志愿。因此，考生和家长在填报高考志愿的时候务必慎重考虑是否服从专业调剂，注意避开限报专业，仔细研究招生章程和招生计划。

问：老师，我家孩子八省联考排名是XXXX名，选考科目是XX+XX+XX，他对XXXX比较感兴趣，以他的名次，能报考哪些学校及专业呢？

答：最好是等到夏季高考成绩公布后，再对照去年的最低投档排位来分析。目前八省联考的分数没有多大的参考意义。可以到省教育考试院的官网上查找去年全国各高校在广东省招生的最低投档分数线和排位，今年的历史类对应去年文科类、物理类对应理科类，可适度参考，不能照搬。

考考提示：近3年在广东招生的最低投档排位情况！关注“广东考试”，回复“投档”，即可获取。

【近期坐诊专家】

资深高考志愿规划师 梁浩

在线答疑时间：2021高考季 每周五晚 8:00——9:00

资深高考志愿规划师 一鸣惊人

在线答疑时间：2021高考季 每周一晚8：00——9:00

高考志愿规划师、医学类报考咨询 王飞

在线答疑时间：6月1日（周二）晚8:00——9:00

南方青春高考季出品

记者|罗予岐

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库成员 梁浩、陈锦辉