院校专业组我终于搞明白了！新高考真的要早点研究

院校专业组是新高考才带来的新名词，对大家填志愿、投档录取都会有非常大的影响。

大家期待了很久“广东高考招生咨询会”等南方青春高考季的一系列活动马上就要开始了，招生官和各领域的志愿填报专家将为大家答疑解惑。不想错过相关预告和资讯的朋友们，记得赶紧关注“广东考试”。为了让大家在听专家讲解的时候，更容易听懂。广东考试先带大家进行预习，后续会有一系列的志愿填报基础概念小科普，敬请期待。

阅读关键词：【填报技巧】【新高考】

前两天，广东考试获得了《2021年广东省高校招生考生志愿表》的文档。表格里面有一个最明显的变化，就是多了一列填写“院校专业组代码”。

院校专业组是新高考才带来的新名词，对大家填志愿、投档录取都会有非常大的影响。

可以说，搞清楚什么是院校志愿组，这必然是新高考志愿填报前最为重要的一步之一。

PS：还没有下载最新高考志愿表的朋友，可以在广东考试公众号，后台回复【志愿表】下载。

什么是院校志愿组？

“院校专业组”指的是某一高校对考生选考科目要求相同的专业（类）的组合。

1.一所院校可设置一个或多个“院校专业组”，每个“院校专业组”内可包含数量不等的专业（类）。

2.同一“院校专业组”内各专业（类）对考生的选考科目要求相同。

3.同一院校选考科目要求相同的专业（类）也可分设在不同的院校专业组中。

面对这个新的名词，对考生来说有什么具体的变化呢？

以前：一个志愿对应一个大学

新高考：一个志愿对应一个院校专业组

以前：选大学选专业，要先区分文理科

新高考：选大学选专业，要先区分院校专业组的选科限制

以前：一所大学会有2条投档线，即文科投档线和理科投档线（艺体类除外）

新高考：一所大学会有多条投档线，即有多少个院校志愿组就会有多少条投档线（艺体类除外）

看个案例，更好理解

中山大学可能有多少个院校专业组呢？

根据《2021年拟在粤招生普通高校本科招生专业（类）选考科目要求（3＋1＋2模式）》的初步统计，中山大学的院校专业组可能会有9种，详见下图↓↓↓

假设有一名考生阿广，选科是“物理+生物+地理”。他在中山大学有机会填报哪些专业组呢？详见下图↓↓↓

答：阿广可以填“代码1”“代码3”“代码6”“代码7”“代码8”。

“代码2”“代码4”不可选的原因：阿广没有选考化学

“代码5”不可选的原因：阿广首选科目是物理，历史组的专业组不可选

“代码9”不可选的原因：阿广没有选考政治

这就是院校专业组。

具体填报哪些院校专业组，每个院校专业组后面的6个专业要怎么选，要需要具体分析阿广的分数情况、个人的兴趣能力来考虑了。且听下回分解！

也许现在听着感觉很复杂，但是跟着我们一步步来，高考志愿填报也没那么难！

【温馨提示】

首选科目为物理的考生和首选科目为历史的考生是分开制定招生计划、分开设置院校专业组、分开投档的，所以物理考生和历史考生不存在竞争关系。

【出品】南方青春高考季

本文作者|翁子盈

本期专家顾问|高考志愿规划师 罗慧敏